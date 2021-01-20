Скандалы: Кто виноват в заболевании учеников Подмосковья

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20.01.2021, 22:46, Разное
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Поставщиком питания в школу, где отравились дети, оказалась компания «КП Экопродукт»

В Подмосковье произошло массовое заболевание школьников: около 90 детей обратились за медицинской помощью. На фоне случившегося началась прокурорская проверка. Обращения начали поступать 19 января, жалобы продолжились и на следующий день.

У всех детей врачи обнаружили симптомы кишечной инфекции неуточненной этиологии. Сейчас пострадавшие находятся дома в удовлетворительном состоянии. Массовое заболевание произошло в местной школе №5 Электростали, где за детское питание отвечает ООО «КП Экопродукт». Здесь 19 января у 13 детей началась рвота, а на следующий день у 10 из них поднялась температура. После поступивших обращений родителей администрация школы провела генеральную уборку и дезинфекцию в классах.

Сейчас по данному факту проводится расследование при участии прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора, которые намерены выяснить, кто виноват в произошедшем – «Экопродукт» или школьная администрация.

Напомним, что ранее произошло массовое отравление в дагестанском Буйнакске. Более 300 местных жителей, большая часть из которых дети, обратилось за медицинской помощью. Причиной сложившейся ситуации стала грязная водопроводная вода.



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