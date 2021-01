Насколько УЖАСНЫМ было рабство в Египте?

От переводчика.

Несколько лет назад мною была опубликована глава из монографии египетского историка Аль-Фомейнко, посвященная периоду правления фараона Аменхотепа Освободителя. Сама монография представляет собой научный труд, интересный разве что узким специалистам-египтологам. Но опубликованная глава рассматривала общеизвестные факты из истории еврейского народа. Монография не опровергала и не отвергала ни одного из этих фактов, но позволяла взглянуть на них с неортодоксальной точки зрения. И вот сегодня я хочу предложить читателям перевод статьи раввина доктора Гидона Ротштейна “How BAD Was the Slavery in Egypt?” (Насколько ПЛОХИМ было рабство в Египте?) в которой косвенно, а иногда и прямо (выделено в тексте) подтверждаются догадки высказанные египетским ученым.



Сначала глава из монографии Аль-Фомейнко (дается в сокращении):

“Глава III Фараон и евреи

В первые годы правления фараона Аменхотепа, среди простых египтян началось глухое брожение. Не среди евреев, как утверждают израильские источники, а именно среди египтян. Брожение было вызвано тем, что пришлое еврейское население, почти сравнявшись по численности с коренным, стало относиться к последнему с нескрываемым презрением. Евреи занимали все высокие посты в местных администрациях. Все олигархи были выходцами из их среды. Все лавки, магазинчики, придорожные шинки и постоялые дворы принадлежали им. Особенно среди евреев процветало ростовщичество. Появилось множество еврейских семей, живших только за счет высокого банковского процента. В то время как простые египтяне зачастую не могли позволить себе купить новую набедренную повязку, молодые евреи разъезжали на колесницах последних моделей, щеголяли в роскошных хламидах и в сандалиях на высоких каблуках, подчеркивавших то обстоятельство, что их обладатель никуда не торопится и ему не надо работать. Особое возмущение вызывали претензии евреев на интеллектуальное и культурное превосходство , их насмешки над ”дикими ” древнеегипетскими обычаями. Недовольство египтян стало выливаться в стычки и даже погромы, когда якобы ”пленный” еврей-ростовщик забирал ”за долги” все нехитрое имущество египтянина.

Фараон, озабоченный ростом напряженности в египетском обществе, решил избавиться от слишком уж пронырливых и ушлых ”пленников”. По тем временам, если бы он просто казнил все племя израильское, то его никто бы не осудил, но фараон был гуманист и очень прагматичный человек. Он понимал, казнить 600 тыс. человек это непростая задача, а ведь их надо было бы ещё и похоронить, а если он просто даст свободу ”пленным”, то они никуда не уйдут, а будут и дальше наживаться на египтянах пока те не восстанут или не станут их рабами. Ни та, ни другая перспективы его не устраивали. Он решил вывести евреев из Египта. Для этого спецслужбы фараона подобрали специального человека – Моисея, он был у них на крючке за убийство египтянина. Моисею было обещано прощение и значительное вознаграждение, если он выведет евреев из Египта. Моисей посовещался со старейшинами, те сначала категорически отказались уходить и даже пригрозили фараону всеми ”казнями египетскими”. И не только пригрозили, но стали приводить свои угрозы в исполнение, например, в каждой египетской семье был убит первенец. Это почти вызвало восстание в стране и фараон, опасаясь гражданской войны, в несколько раз увеличил размер предлагаемого Моисею вознаграждения. Моисей и старейшины, рассчитав, что уйдя и вернувшись несколько раз, они выкачают всю казну фараона, а потом просто купят весь Египет, причем на его же деньги, согласились.

И вот, однажды утром, оставив все в своих домах (ведь они рассчитывали скоро вернуться), евреи с песнями и плясками двинулись к Красному морю. Как только они вышли из долины Нила, позади них стеной встали войска фараона. Нынешние историки утверждают, что фараон послал погоню. Это не соответствует истине. Фараон послал заградотряд. Приказ заградотряду был дан категорический – ”Что бы ни один еврей назад не просочился. Если хоть одна б..дь обратно прорвется, я вам всем сделаю обрезание по самые уши” – пообещал фараон. Он хорошо знал повадки своих бывших ”пленников” и не мог допустить чтобы столь ответственнейшая операция провалилась по чьему-то недосмотру. (Такое толкование этого эпизода получило косвенное подтверждение уже в наше время. Во время арабо-израильской войны, армия Израиля рвалась в Египет. У евреев сохранилась генетическая память о том, как они хорошо жили в Египте. Но и у египетской армии, несмотря на прошедшие тысячелетия, тоже оказалась хорошая память и она выполнила приказ фараона. Ни один еврей так и не смог прорваться к Каиру). Подталкиваемые штыками фараоновской гвардии, евреи подошли к Красному морю. И остановились. Они уже поняли, что фараон не будет их убивать и решили организовать в Шарм-аш-Шейхе ” лагерь беженцев ” и жить там до тех пор пока мировая общественность не заставит фараона проявить гуманизм и он не разрешит им остаться в Египте, ”в плену”. В “Ветхом Завете” сказано, что Моисей обратился к Богу с просьбой спасти народ израильский. Древнеегипетские источники говорят, что фараон тоже обратился к Богу и попросил его помочь египтянам выдворить евреев из Египта. Господь выполнил обе просьбы – он раздвинул воды морские, чтобы евреи могли перейти море. Евреи, теснимые солдатами, вынуждены были перебраться на другой берег. Миф о том, что армия фараона погибла в волнах, преследуя евреев, основан на том, что погибли несколько мародеров, соблазненных открывшимися подводными сокровищами. Войска фараона выдвинулись к восточной границе Египта с тем чтобы воспрепятствовать еврееям вернуться в Египет в обход моря, по суше. Еврейское предание говорит, что евреи сорок лет блуждали по Аравийской пустыне. Эта пустыня – по существу, небольшой клочок каменистой земли, плюнуть некуда. Слава Аллаху, не в Сибири живем. И где на этом пятачке могли скитаться 600 тысяч человек (не считая женщин и детей – как сказано в Ветхом Завете), совершенно непонятно. По рапортам командиров египетских войск представляется другая картина: Евреи расположились лагерем возле горы Синай, а их небольшие ”летучие” отряды все время маневрировали, пытаясь обмануть войска фараона и таки прорваться в Египет. И так продолжалось в течении сорока лет, до тех пор пока не умер последний еврей, помнивший ”благословенные времена египетского плена”………….

…… После того как евреи вышли из Египта, в стране началось всеобщее ликование. Празднества продолжались несколько дней. В честь этого события, фараон своим указом установил новый праздник – Пэсах, красный день древнеегипетского календаря. Высший Государственный Совет Египта попросил фараона принять титулы – Отца Нации и Освободителя Отечества. Фараон милостиво согласился.

How BAD Was the Slavery in Egypt?

Насколько УЖАСНЫМ было рабство в Египте?

By Rabbi Dr. Gidon Rothstein – 6 Shevat 5781 – January 19, 2021

Воды раздвинулись Художник: Джеймс Жак Жозеф Тиссо

Мы слышим слово «рабство», и в наших умах возникают те ужасы которые творились с чернокожими в Соединенных Штатах, особенно на американском Юге. Мне кажется, притом что Тора ясно говорит о том, что рабство [евреев] в Египте было менее жестоким, важно в полной мере засвидетельствовать и сопоставить этот опыт, должным образом усвоив его уроки. Вот несколько примеров, последний из которых будет читаться на этой неделе (Недельная глава Торы).

Еще в 3:22 Б-г сказал Моше, что после казней [египетских, в число которых входили эпидемии чумы] еврейские женщины будут просить своих соседей и тех, кто живет в их домах, о золотой и серебряной посуде, платьях и многом другом, и [таким образом] ограбят египтян. В этом стихе предполагается, что евреи жили среди неевреев, что было странно так как Яаков указал им жить только в Гошене (а эпидемии часто не доходили до мест, где жили евреи). Либо были неевреи, которые приехали в Гошен, либо евреи, уехавшие жить в другое место, либо и то, и другое.

Память о Египте у покинувшего его поколения также не соответствует памяти о рабстве на американском Юге. В разное время евреи вспоминают Египет с нежностью и любовью совершенно невообразимой для рабов. У моря, когда, по общему признанию, они опасались за свою жизнь, они вспоминают свою жизнь в Египте, Исход 16; 3, когда они «сидели на горшках с мясом» и ели досыта.

Возможно, неминуемая смерть окрасила их воспоминания, но пару лет спустя, Числа 5-6, они вспоминают целое меню продуктов, которые они ели в Египте – огурцы, дыни, семена, лук, чеснок, потому что они устали от этого человека. И когда разведчики сообщают о трудностях на пути завоевания Ханаана (Числа 14; 4) ,народ думает о том, чтобы найти нового лидера и вернуться в Египет. Мало кто из рабов бежавших с американского Юга задумывался о возвращении в рабство.

В качестве последнего примера, взятого вне пределов нашего Недельного чтения Торы, убийство Парохом еврейских младенцев отражается в нашем опыте Египта, несмотря на то, что, очевидно, это было ограниченное событие примерно во время рождения Моше (за восемьдесят лет до Исхода). Рамбан отмечает, что Аарон родился без происшествий за три года до Моше, и вскоре после рождения Моше это [убийство еврейских мальчиков-младенцев], похоже, прекратилось. Однако восемьдесят лет спустя, по мнению Рамбана, лидеры еврейского народа (5; 21) упрекали Моше и Аарона за то, что они дали египтянам вескую причину преследовать их, как они это делали во время убийства младенцев.

Когда во время Седера мы вспоминаем гонения в Египте, мы упоминаем это в значении амалейну – тяжкого труда. В версии истории о рабстве, двести десять лет которого в Египте изложены в двух строфах, это особо подчеркивается, что предполагает, что в другие годы не было ничего, что могло бы сравниться с убийством младенцев.

Обращаясь к нашей главе, я часто подчеркивал идею Раши (из Мидраша) о том, что четыре пятых евреев погибли во время Тьмы (одна из 10 казней египетских), потому что не хотели уезжать, – еще один признак того, что все было не так плохо. как мы предполагаем. В качестве нового примера, Раши 12; 13 в Мехилте дает представление о ночи перед Исходом. Мехилта говорит, что еврейский первенец в доме египтянина был избавлен от смерти, а египетский первенец в еврейском доме был убит.

Мы можем упустить радикальный вывод следующий из этого: в ночь Исхода, когда евреи проводили первый в истории седер, после того, как девять казней египетских почти поставили Египет на колени, после того, как четыре пятых еврейства были уничтожены за нежелание уезжать (по мнению Раши), Хазал и Раши все еще представляли евреев и египтян достаточно дружелюбными, чтобы провести ночь в домах друг друга.

Карикатуры легко отвергаются как не имеющие отношения к жизненному опыту. Раши и Хазал говорят нам, что Египет был намного ближе к нынешним диаспорам (т.е. страной где евреи не рабы, а диаспора, примечание переводчика, perevodika.ru) , чем мы думаем. Как бы мы ни понимали это рабство, оно не было настолько плохим для евреев чтобы постоянно хотеть уйти, однажды уйти, не иметь никакого интереса к возвращению, или, как мы видим в главе этой недели, чтобы помешать развитию настоящей дружбы.

Если у евреев была довольно хорошая жизнь, помимо того, что им приходилось много работать и не разрешать уезжать, разве все мы ухватились бы за возможность уехать, если б дверь открылась? Отправится в пустыню, переехать на совершенно новую землю? В недавнем прошлом далеко не все евреи захотели покинуть Советскую Россию, когда представилась такая возможность.

Если заповедь ночи Седера состоит в том, чтобы заново пережить Исход, я не уверен, что это так сложно, как мы думаем, потому что многие из нас живут в обстоятельствах, более близких к Египту, чем мы думаем.

Раввин доктор Гидон Ротштейн

Раввин доктор Гидон Ротштейн – учитель, лектор и автор художественных и научно-популярных книг. Его детектив «Убийца в Микдаше» изображает общество Третьего Храма, а его последняя книга «Как будто мы были там» показывает, как опыт Песаха должен быть повседневным фактором в нашей жизни. Р. Ротштейн преподает для Webyeshiva и проводит гостевые лекции в Ривердейле, штат Нью-Йорк.

Послесловие переводчика:

Возвращаясь к современности, хочу обратить внимание читателей на блистательную, с моей точки зрения, абсолютно верную аналогию уважаемого раввина Гидона Ротштейна которую он провел между жизнью и исходом евреев из Египта и жизнью и исходом евреев из Советского Союза/России