Под Рыбинском стартовали всероссийские соревнования по биатлону
 

Под Рыбинском стартовали всероссийские соревнования по биатлону

20.01.2021, 17:02, Новости
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20 января стартом классической гонки в Региональном центре по лыжным гонкам и биатлону под Рыбинском начались всероссийские соревнования среди юниоров – отбор на первенство мира.

На старт вышли 59 молодых спортсменок. Лучшей на деминской дистанции стала Илона Знакова из Удмуртии.

Для участия в соревнованиях в Демино приехали 125 представителей 22 регионов страны. Для юниорской группы – это главный старт зимы. По итогам будут отобраны пять девушек и пять юношей.

– Эти соревнования необходимы молодым спортсменам, по итогам комплектуется сборная на первенство мира среди юниоров. Приехали в Рыбинск сильнейшие молодые спортсмены, – рассказал почетный вице-президент СБР Вадим Мелихов.

– По уровню это вторые соревнования в России, выше только чемпионат. Мы открываем зимний сезон. Впереди большое количество региональных и местных мероприятий, – отметил Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре спорту и молодежной политике.

– Рыбинск – лыжный город. И мы хотим, чтобы биатлон для нас стал таким же родным и любимым видом спорта, как и лыжные гонки, – сказала на церемонии открытия соревнований заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Биатлонистки преодолели 12,5 км трассы с четырьмя огневыми рубежами. Каждый промах добавляет минуту к общему времени.

По итогам стартов соревнований первое место у Илоны Знаковой из Удмуртии с результатом 43 минуты 40 секунд с одним промахом. Второй с отставанием в 23 секунды финишировала Любовь Калинина из Тюменской области, у нее также один пропущенный выстрел. Третьей стала – биатлонистка из Ханты-Мансийского автономного округа Алина Кудисова с тремя промахами и 34-секундным отставанием от лидера. Также в шестерке лидеров Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Мария Кретова (Красноярский край) и Анастасия Денисова (Алтайский край – Новосибирская область).

21 января в Демино второй день соревнований – классическая гонка юниоров на 15 км. Начало в 11:30.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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