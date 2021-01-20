 

МОК объявил о переносе Олимпиады из Токио в Геленджик на мыс Идокопас

20.01.2021, 14:51, Разное
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Участники очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовали за перенос летней Олимпиады из Токио в российский Геленджик в связи с просьбой властей города и более качественными условиями для её проведения в Краснодарском крае.

Дворец Путина– После просмотра двухчасового видео о Геленджике мы убедились, что город лучше Токио готов к приёму Олимпиады без зрителей. Я позвонил своему другу Владимиру Путину, он заверил меня, что игры пройдут в хорошей атмосфере и из бюджета на них выделят необходимые средства. Все спортивные объекты готовы, фактчекинг нами тоже получен из видео, – пояснил глава МОК Томас Бах.

Журналисты поинтересовались мнением спортивного функционера относительно санкций, запрещающих России в течение двух ближайших лет проводить крупные спортивные соревнования

– Место, где пройдёт Олимпиада, это не Россия, а отдельное государство. На эту спортивную арену Геленджика санкции не распространяются, – заключил Бах.

Участники сессии МОК также предложили на случай форс-мажора провести в Геленджике и зимнюю Олимпиаду-2022. Вся необходимая структура для этого в городе есть.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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