“Ндрангета” перед судом

20.01.2021, 8:22, Разное

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В Италии начинается крупнейший за 30 лет процесс над мафией

13 января 2021

Главный герой процесса – знаменитый в Италии 62-летний прокурор Никола Граттери

355 участников криминального синдиката “Ндрангета” и связанных с ним коррумпированных чиновников, бизнесменов и юристов предстали перед судом на грандиозном процессе, открывшемся в среду в городе Ламеция-Терме на юге Италии.

Их обвиняют в многочисленных насильственных и “беловоротничковых” преступлениях – убийствах, наркоторговле, рэкете, отмывании денег, даче и получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, – совершенных с 1990-х по 2019 год.

Во время предварительных слушаний на зачитывание списка подсудимых ушло три часа.

Еще 92 человека признали вину и будут судимы в упрощенном порядке. Среди них адвокат Джанкарло Пителли, бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони “Вперед, Италия!”.

Главный герой процесса – знаменитый в Италии 62-летний прокурор Никола Граттери. Большую часть жизни он провел под государственной охраной.

Граттери против мафии

Долгое расследование, которым руководил Граттери, завершилось в декабре 2019 года массовыми арестами в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

“Я вырос в местности, где правила мафия, – рассказал он накануне агентству Франс пресс. – Добираясь автостопом в школу, я периодически видел убитых людей на обочине, а в одном классе со мной учился сын всем известного мафиозо. Многие мои детские приятели стали бандитами, ну а я, когда вырос, решил, что надо с этим бороться”.

Главной мишенью оказался один из наиболее могущественных кланов “Ндрангеты”, семья Манчозо. На скамье подсудимых оказался ее глава, 66-летний “Дядюшка” Луиджи Манчозо, и его подручные с кличками вроде “Волк”, “Толстяк” и “Блондинчик”.

Суд проходит в специально переоборудованном и укрепленном огромном зале и продлится от одного до двух лет. Предстоит заслушать более 900 свидетелей, в том числе 58 бывших мафиози – небывалое количество, учитывая “закон молчания” – и изучить множество документов и материалов экспертиз.

Последний по времени процесс такого масштаба состоялся в Италии в 1986-1987 годах и завершился осуждением 338 участников сицилийской “Коза Ностры”. Прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселино впоследствии пали жертвами мести мафиози.

Как устроена “Ндрангета”

“Ндрангета” (от греческого слова “доблесть”) действует в провинции Калабрия на “носке” итальянского “сапога”. Она меньше на слуху, чем “Коза Ностра” и неаполитанская “Каморра”, но, по мнению экспертов, как минимум им не уступает.

Специалисты считают “Ндрангету” ответственной за ввоз большей части кокаина в Европу и оценивают ее ежегодный доход в 50 миллиардов евро. Связи “Ндрангеты” простираются далеко за пределы Италии.

Наряду с наркоторговлей и взиманием мзды с предпринимателей важной сферой ее деятельности с позапрошлого века является ростовщичество.

Через подставных лиц и компании мафиози инвестируют в легальный бизнес.

По данным властей, “Ндрангета” в той или иной мере контролирует практически все области жизни в Калабрии, включая здравоохранение и похоронное дело, и в значительной степени коррумпировала местную судебную систему и муниципалитеты.

Среди подсудимых – высокопоставленный полицейский и несколько мэров городов.

“Влияние семьи Манчозо во многом держалось на тесных связях с госаппаратом, который в ряде случаев был фактически в ее распоряжении”, – говорил Никола Граттери в 2019 году.

Приморский курорт Ламеция-Терме, где проходит суд, считается неофициальной столицей “Ндрангеты”, здесь высок уровень насильственной преступности.

По данным Граттери, “Ндрангета” состоит из примерно 150 “семей”, которым подчиняется порядка 6 тысяч “бригадиров” и рядовых боевиков. С учетом сообщников в Италии и других странах число людей, тем или иным образом вовлеченных в деятельность “Ндрангеты”, оценивается в 20 тысяч.

“У них такая же пирамидальная структура, как в бизнесе, в транснациональной компании”, – заявил Граттери в интервью агентству Франс пресс.

“Мафиозные семьи контролируют каждая свою территорию, и на этой территории делают, что хотят, – поясняет работающий в Оксфордском университете криминолог Федерико Варезе. – Хотите ли вы открыть магазин или что-то построить, вам придется согласовать это с ними”.

Как с этим бороться

Граттери считает, что именно крупные процессы с большим количеством обвиняемых и громким общественным резонансом дают наибольший эффект.

После суда 1987 года сицилийская “Коза Ностра” не исчезла, но так и не смогла восстановить свою силу.

“Сегодня мы закладываем еще один камень в основание стены, обороняющей Италию от мафии”, – говорит он.

По его словам, в общественном мнении в последние годы произошел перелом. Многие калабрийцы стали сочувствовать и доверять государству больше, чем “крестным отцам”, и больше не боятся нарушать “кодекс омерты” (“кодекс чести” мафии, запрещающий, среди прочего, сотрудничество с властями).

Прокурор обещает искоренить “Ндрангету”, которая “не дает людям жить и дышать”.

Однако профессор Варезе сомневается, что нынешний суд полностью покончит с “Ндрангетой”.

“Посадите в тюрьму одних – появятся другие, если сохраняются порождающие их глубинные причины”, – говорит он.