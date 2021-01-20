Главное из расследования ФБК о «дворце Путина»

20.01.2021, 7:24, Разное

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Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали новое расследование, посвященное собственности Владимира Путина и коррупционным схемам, используемым при ее строительстве. ФБК детально описал роскошный дворец в Геленджике, которым пользуется Путин, и узнал, что скрывается за его стенами. Кроме того, как утверждает ФБК, президенту принадлежат сотни гектаров виноградников рядом с дворцом.

Дворец

Расследователи ФБК смогли снять дворец Владимира Путина с квадрокоптера: они называют его самым секретным и охраняемым объектом в России.

О дворце было известно из журналистских расследований и ранее, однако, по последним данным, стройка объекта была приостановлена, и территорию купил некий бизнесмен. Расследователи утверждают, что такой продажи на самом деле не было: сделка была фиктивной.

Дворец находится на мысе Идокопас — это недалеко от Геленджика, на берегу Черного моря. Площадь дворца — 17 691 квадратный метр по официальным данным. Площадь участка под самим дворцовым комплексом — 68 гектаров, а прилегающий к ней участок площадью 7 тысяч гектаров принадлежит ФСБ. В сентябре 2020 года его целиком передали в аренду фирме, которой принадлежит дворец — «для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки». Сотрудникам, работающим на территории дворца, запрещено проносить с собой телефоны с камерой, въезжающие машины досматривают на нескольких КПП.

Сейчас на территории дворца идет стройка, поскольку здание было спроектировано с ошибками. Неподалеку, рядом с двумя вертолетными площадками, расположена гора. Под ней, то есть прямо под землей, находится хоккейная коробка –– ее удалось найти на старых спутниковых снимках. Квадрокоптер ФБК пролетел над церковью, оранжереей площадью 2500 квадратных метров, 80-метровым мостом, который нужен для прохода к чайному домику. Есть здания и для персонала: общежитие и штаб для основных управляющих.

С территории дворца можно попасть прямо к морю через большой туннель, который создавали строители метрополитена. Местное ФСБ требует обходить мыс Идокопас за милю, отправляя всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега. Над дворцом — официальная бесполетная зона URP116, за которую отвечает пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Склад грязи и аквадискотека

В расследовании также приводятся подробное описание обстановки и даже планы дворца Путина. По словам Навального, архитектурные планы ФБК прислал один из важных подрядчиков, который работал на обустройстве дворца и был «ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель».

Обстановка дома действительно впечатляет: на цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула и парикмахерская. Есть и все необходимое для водных процедур, включая бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Утверждается, что из бассейна можно попасть на улицу — в зону, обозначенную на плане как «аквадискотека» — по словам Навального, это «что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки».

Там же располагаются и многочисленные комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров, официантов — и технические помещения. Одно из них, занимающее 18 квадратных метров, обозначено на плане как «склад грязи». Также на цокольном этаже располагается коктейль-холл, откуда можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.

Но это далеко не все сюрпризы, которые ждут гостей дома. На первом этаже сосредоточены помещения, цель которых — развлекать гостей и хозяев. Среди них — читальня и музыкальная гостиная. Второй этаж в основном занимают спальни для гостей и хозяина (площадь последней составляет 260 квадратных метров), также там расположен зимний сад и несколько комнат для отдыха. Ванная комната, в центре которой находится огромная купель, почти полностью отделана мрамором.

Помимо подробного описания интерьеров дворца, Навальный рассказал и о том, как сотрудники ФБК подтверждали подлинность попавших к ним документов. Они сравнили планы дома со снимками помещений, которые еще в 2011 году утекли в интернет. Анализ показал, что документ точно совпадает с фотографиями, включая даже расположение мебели в нескольких комнатах.

Кстати, сама мебель в доме предсказуемо оказалась очень дорогой. Малый обеденный зал обставлен мебелью марки Citterio Atena. Навальный описывает ее как «суперэксклюзивный итальянский мебельный дом, продающие штучные товары строго под заказ». Получить ее каталог можно, только обратившись напрямую к поставщику, что и сделали авторы расследования. В каталоге же обнаружился точно такой же комплект мебели, как и на фото из дворца.

В расследовании также приводится несколько примеров конкретных цен. Например, диван марки Ezio Bellotti стоит около двух миллионов рублей (всего же диванов в доме 47), а стол марки Citterio обошелся больше чем в четыре миллиона. На основе планов, фотографий и сведений о внутренней обстановке дома Навальный и ФБК даже сделали 3D-визуализацию интерьеров.

Происхождение денег

В расследовании Навальный задается вопросом о том, откуда брали деньги на этот дом, кто его построил и когда. Выяснилось, что впервые о дворце Путина в 2010 году рассказал петербургский предприниматель Сергей Колесников в открытом письме к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Колесников, сам участвовавший в проекте постройки дома, признался, что его воодушевили публичные выступления Медведева о необходимости искоренения коррупции. В его обращении приводилось множество деталей о доме, включая договоры с подрядчиками.

В числе прочего бизнесмен подробно рассказал о том, откуда вообще появился дворец. История началась еще в 90-х, когда Колесников вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед», занимавшуюся поставками медицинского оборудования. Долей в фирме владела и петербургская мэрия, а интересы города в предприятии представлял чиновник Владимир Путин. Вскоре после того, как он стал президентом, к «Петромеду» обратился с предложением друг главы государства Николай Шамалов. Предложенная им схема заключалась в следующем: олигархи будут жертвовать «Петромеду» деньги, которые фирма будет тратить на медицину. При этом существовало и специальное условие, по которому 35% от суммы пожертвований должны зачисляться в специальный офшор. «По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину», — говорится в расследовании.

Получившийся проект назвали «Росинвестом», и именно из этих денег финансировалось строительство дворца в Геленджике. Постепенно остальные проекты «Росинвеста» были свернуты, и все денежные потоки направлены на грандиозную стройку. Договор на возведение роскошного дома был подписан в 2005 году, но по документам он проходил как детский спортивно-оздоровительный лагерь. Общая смета проекта составляла 1 миллиард долларов.

Несмотря на откровения Колесникова и возникшую шумиху, стройка не остановилась. У Николая Шамалова и его партнеров объект якобы купил бизнесмен Александр Пономаренко — как утверждается в расследовании, для того, чтобы погасить возникший резонанс. Сделка была оформлена в 2011 году, а сумма составила всего 350 тысяч долларов, или около 10 миллионов рублей по тогдашнему курсу. ФБК называет сделку «абсолютно фиктивной», к тому же фирма Шамалова в дальнейшем числилась управляющей компанией дворца. В дальнейшем эти функции перешли другой компании под названием «Инвестстрой», руководство которой тесно связано с Управделами президента, ФСО и службой безопасности первого лица. ФБК также выяснило, что родственники руководителей «Инвестстроя» в 2015 году построили на набережной Геленджика четыре больших дома.

Виноградники

Огромным домом владения вблизи Геленджика не ограничиваются. На участке земли площадью 7800 гектаров расположены обширные виноградники, часть которых принадлежит фирме «Лазурная ягода». Почти на самом берегу рядом с виноградниками расположен еще один огромный дом площадью 2400 квадратных метров, носящий в документах название «Шато».

В 2011 году виноградники и дом купил тот же Александр Пономаренко, но спустя всего четыре месяца эти земли были проданы. Покупателем стал председатель «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он был владельцем участка следующие шесть лет, а затем, как утверждается, «вернул шато и виноградники путинским друзьям». В расследовании отмечается, что должность бизнес-омбудсмена Титов получил от Путина через год после того, как стал владельцем «Лазурной ягоды».

В расследовании также рассказывается и о «новых виноградниках», расположенных в селе Криница. Они оказались еще больше и дороже первых. На территории также строится новый объект, который ФБК называет «огромным суперсовременным винным заводом». На него ежегодно тратят 3 миллиарда рублей. Обстановка в винодельне будет соответствующая: авторы расследования обнаружили в закупках, например, «вазу из закаленного стекла конусообразной формы» за 2,6 миллиона рублей и «подвесную люстру Gold Moon с системой из декоративных листьев» за 2,7 миллиона рублей.

Согласно выводам ФБК, содержание и строительство всего комплекса финансируют люди из ближнего круга Путина. За цепочками фирм-посредников стоят, например, «Роснефть» под руководством Игоря Сечина и «Транснефть», которой управляет бывший сослуживец Путина по КГБ Николай Токарев. Так, ежемесячные переводы от «Транснефти» составляют 120 миллионов рублей — за эти деньги компания якобы арендует амфитеатр в деревне Прасковеевка, где и расположен дворец. Только за последние три года на счета дворца и виноградников, по подсчетам ФБК, поступило как минимум 35 миллиардов рублей. Общие траты на этот комплекс оцениваются в 100 миллиардов рублей, которые Навальный назвал «самой большой в мире взяткой».