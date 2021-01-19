 

Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

19.01.2021, 19:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стали известны подробности уголовного дела, открытого против Навального. Следственный комитет (СК) обвинил блогера в мошенничестве с пожертвованиями.

По одной из версий, оппозиционер на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы потом шантажировать их с помощью своих расследований.

Внимание СК привлек тот факт, что некоторые «герои расследований» ФБК обладают предметами роскоши, чья стоимость значительно превышает их официальные доходы. В частности, утверждалось, что заместитель мэра одного из российских городов (детали скрываются в интересах следствия) носит бриллиантовую подвеску ценой в 8 млн рублей.

Как и ожидалось, проверка не выявила никаких нарушений – украшение было подарено чиновнице Фондом помощи малоимущим. Однако следователей заинтересовал тот факт, что за неделю до этого Навальный снял со счета ФБК 5 млн рублей.

– Мы подозреваем, что обвиняемый перевел деньги ФБК в свой кипрский оффшор, а уже оттуда они попали в Фонд помощи малоимущим. Допускаем, что еще три миллиона он доложил из своих личных средств: эти, так называемые, борцы с коррупцией готовы на все ради дискредитации честного человека.

Также выяснилось, что глава одного из госпредприятий получил подмосковный дом площадью в 800 квадратных метров в подарок от общества по борьбе с бедностью. Версия следователей подтвердилась и тут – за месяц до этого со счета ФБК было снято 50 млн. рублей

В ближайшее время группа из 15 следователей с семьями готовится вылететь в Кипр, чтобы на месте собрать информацию о секретных оффшорах Навального.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: В Минске задержали Колесникову

05.11 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

29.09 / Как любить свое сердце, чтобы оно отвечало взаимностью?

30.09 / Финансируемые Соросом группы намерены развязать хаос в США

17.01 / Зачем прилетает Навальный? – Личное мнение

28.09 / Spiegel: Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»

31.08 / «Уралвагонзавод» создаст на базе «Арматы» новую боевую машину для поддержки танков

01.08 / Мнение: Когда проснется Россия?

07.08 / «Будто никаких правил и не существует» – эксперты о регистрации в РФ вакцины от COVID-19

08.09 / Мнение: Сын президента Мурси был отравлен неизвестным смертоносным веществом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска