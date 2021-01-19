Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

19.01.2021, 19:51, Разное

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Стали известны подробности уголовного дела, открытого против Навального. Следственный комитет (СК) обвинил блогера в мошенничестве с пожертвованиями.

По одной из версий, оппозиционер на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы потом шантажировать их с помощью своих расследований.

Внимание СК привлек тот факт, что некоторые «герои расследований» ФБК обладают предметами роскоши, чья стоимость значительно превышает их официальные доходы. В частности, утверждалось, что заместитель мэра одного из российских городов (детали скрываются в интересах следствия) носит бриллиантовую подвеску ценой в 8 млн рублей.

Как и ожидалось, проверка не выявила никаких нарушений – украшение было подарено чиновнице Фондом помощи малоимущим. Однако следователей заинтересовал тот факт, что за неделю до этого Навальный снял со счета ФБК 5 млн рублей.

– Мы подозреваем, что обвиняемый перевел деньги ФБК в свой кипрский оффшор, а уже оттуда они попали в Фонд помощи малоимущим. Допускаем, что еще три миллиона он доложил из своих личных средств: эти, так называемые, борцы с коррупцией готовы на все ради дискредитации честного человека.

Также выяснилось, что глава одного из госпредприятий получил подмосковный дом площадью в 800 квадратных метров в подарок от общества по борьбе с бедностью. Версия следователей подтвердилась и тут – за месяц до этого со счета ФБК было снято 50 млн. рублей

В ближайшее время группа из 15 следователей с семьями готовится вылететь в Кипр, чтобы на месте собрать информацию о секретных оффшорах Навального.

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