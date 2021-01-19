Вездесущий Ruptly

19.01.2021, 19:48, Разное

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Новостное видеоагентство или российские «агенты-провокаторы»?

Posted on Jan 17, 2021

Непременное присутствие Ruptly, международного новостного видеоагентства со штаб-квартирой в Берлине, но «полностью или частично финансируемого российским правительством», во время серьезных беспорядков, уже не в первый раз вызывает вопросы, пишет Гэри Картрайт .

Будь то лондонские бунты Black Lives Matter, французские антииммиграционные митинги, демонстрации против мер COVID, штурм Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, или шокирующие события на прошлой неделе в Брюсселе, когда была забросана камнями машина, в которой находился бельгийский король. похоже, что Ruptly всегда выходят на сцену первыми. «Как будто они знают об этом заранее …» – сказал EUToday один из брюссельских полицейских.

Можно со всей определенностью утверждать, что, также как и в случае с родственной Ruptly организацией RT (ранее Russia Today), непропорционально большое количество эфира видеоновостного агентства, посвящено, по-видимому, насильственным событиям, связанным со спорными и вызывающими разногласие вопросами.

Также имел место случай, когда Джулиан Ассанж, российская знаменитость, был арестован 4 ноября 2020 года в посольстве Эквадора в Лондоне вскоре после того, как Эквадор отменил его статус как получившего политическое убежище: Ruptly была единственной присутствовавшей при этом съемочной группой.

«Как будто они знают об этом заранее …»

Традиционно российские пропагандистские агентства, такие как RT, нацелены на левую молодежь. Однако сейчас, похоже, фокус смещается. Освещение Ruptly событий в Брюсселе 13 января может не только усилить недовольство среди преимущественно иммигрантских общин в пострадавших районах города, но и вызвать гнев среди ультраправых в Бельгии, особенно во Фландрии.

Распад Бельгии – который всегда возможен – очень хорошо подошел бы для российской повестки дня по развалу Запада, и эта повестка отражена в выводах Ruptly.

«Я говорю вам прямо, если это исходит от чего-то связанного с Кремлем, например RT, Sputnik или Ruptly, поставьте под сомнение намерения» , – заявил на саммите бывший директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс в сентябре 2020 года. «Что они пытаются заставить вас сделать? Скорее всего, это нехорошо.

Экосистема дезинформации и пропаганды РФ – это совокупность официальных, прокси-серверов и каналов связи и платформ без указания атрибуции, которые РФ использует для создания и распространения ложных нарративов. Экосистема состоит из пяти основных столпов: официальные правительственные коммуникации, глобальный обмен сообщениями, финансируемый государством, культивирование прокси-источников, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберпространства. Кремль несет прямую ответственность за развитие этой тактики и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия. Он вкладывает огромные средства в свои каналы пропаганды, свои разведывательные службы и своих доверенных лиц для проведения злонамеренной кибер-активности для поддержки своих усилий по дезинформации, а также использует средства массовой информации, которые маскируются под новостные сайты или исследовательские институты, для распространения этих ложных и вводящих в заблуждение нарративов.



Специальный доклад GEC Государственного департамента США: столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды (август 2020 г.)