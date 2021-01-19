Ньярлатхотеп – Чёрный Человек культа ведьм

19.01.2021, 10:39, Разное

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Чёрный Человек в ведьмовском культе упоминается в протоколах допросов инквизицией ведьм, а также в материалах самой традиции.

В ведьмовстве он известен под разными названиями: Чёрный человек, Человек в чёрном, Великий Чёрный, Магистр, Яникот, Халлекин, Арлекин, Посланец Козерога, Старая царапина, Старый Шак, Медный нос. Последнее прозвище связано с тем, что он иногда надевал металлическую маску, подобно той, что надевали еретикам инквизиторы. Вспомним, что Ньярлатхотеп также носит маски. Он известен на Шабаше как «Старший Помощник» или «Исполнитель». Он посредник, посланец и иногда заместитель Господина Шабаша, Рогатого бога ведьм, в качестве которого, в традиции Древних выступает Великий Чёрный Шуб-Ниггурат. Традиционно он одет во всё чёрное с головы до ног, подобно монаху, отсюда его старый и наиболее распространенный титул «человек в чёрном». Иногда в средневековой Франции он был одет в зелёное(цвет земли, плодородия и лесов) и назывался Vedelet(фран.) или «Зелёный человек». Символом его положения был посох пилигрима или терновый посох, отсюда происходит другой его титул «Чёрный Жезл».

Он второе по важности лицо Шабаша, после собственно самого Рогатого бога. Его обязанностью было оповещать о проведении Шабаша и обеспечить функционирование всех предписаний и обрядов Шабаша. Только он знает всех членов Ковена. Также он приводит на Шабаш новичков — неофитов, представляя их пред Рогатым Господином и инициирует их в Саббатический круг, т. е. его главная роль, это Инициатор Саббатического культа, открывающий неофиту Путь Старой Веры и посвящающего его в тайны Чёрного Ремесла. Именно так описан и Ньярлатхотеп Лавкрафтом, в его «Сны в ведьмином доме», где он пытается направить на этот Путь молодого ученого, волею случая, живущего в доме старой ведьмы и посвятить его во дни Великого Шабаша, в ночь когда слышится музыка космоса, вобравшая всю силу брожения изначального пространства — времени. «Он должен был предстать перед Чёрным Человеком и вместе с ним отправиться к трону Азатота, что находится в самом сердце хаоса — вот, чего требовала старуха» («Сны в ведьмином доме»).

В протоколах инквизиции, при описании ведовского Шабаша из показаний ведьм, явствует, что помимо председательствующего там самого Господина Шабаша, Рогатого Бога, Дьявола, присутствуют ещё важные персонажи Другой Стороны. Это «Черный Человек», инициатор и дьявольский священник, а также «молодая царица Шабаша» и «старая царица Шабаша», как это собственно показано на гравюре. Старая царица, это ведьма председательствующая на прошлом Шабаше, которая была выбрана стать «супругой» Рогатого Бога, а молодая выберается на этот Шабаша, которой будет оказана честь совокупиться с Рогатым Господином.

Но за этим скрывается намного более глубокий символический и магический смысл. Сразу вспоминается две Лилит и обе супруги Самаэля, которые также носят титулы «старая Лилит» и «молодая Лилит». Или в древнегреческой мифологии, в царстве Аида, как бы две царицы, старая Геката и молодая -Персефона. В славянской же мифологии мы видим снова две царицы Пекельного царства Нави, старую Мару и молодую красавицу Марену, которых отождествляют, как два имени одной богини, что исходя из вышеизложенного не так. Забавно, что в так называемом культе Древних, место «Рогатого Бога» на Шабаше занимает Шуб-Ниггурат, там же присутствует Ньярлатхотеп, как «Черный Человек», тогда на роль «старой царицы» вполне уместна Древняя Чёрная Мать Йидра, а на роль «молодой царицы», королева змей Идихья. Вобщем мы имеем дело с преломлением в различных традициях некоего примордиального мифа.

Также Чёрный Человек является держателем и хранителем, так называемой «Книги Теней» всего Ковена, где кровью вписаны имена всех членов Ковена/Шабашного круга, иногда также к подписи прикладывается срезанный пучок волос новопосвящённого. Считается, что у Бога есть «Книга Жизни», куда вписаны имена всех живших, живущих и будущих жить людей, изъять оттуда имя, значит обречь себя на вечное проклятие Ада и служение Дьяволу. Поэтому, когда неофит Шабаша, должен подписаться кровью в книге Чёрного Человека, который представляет его Рогатому Господину и дать клятву верности, он сперва произносит такие слова: «Да будет изъято моё имя из Книги Жизни, да будет вписано оно на вечно в Книгу Смерти», таким образом эта книга Чёрного Человека и есть частный вариант «Книги Смерти». Неофит отрекается от своего прежнего имени и получает от Чёрного Человека, новое инициатическое имя. Поэтому Чёрный Человек знает имена всех живших и живущих колдунов и ведьм.

В «Сны в ведьмином доме», об этом говорится в тех же тонах: «Он должен предстать перед Чёрным Человеком, и вместе с ним отправиться к трону Азатота…Там своей собственной кровью распишется он в книге Азатота, раз уж удалось ему самостоятельно дойти до сокровенных тайн». После посвящения, Чёрный Человек своим прикосновением ставит, так называемую, «дьявольскую метку/клеймо» на теле нового адепта как знак преданности культу и тавро принадлежности Рогатому Господину, она нечувствительна к боли и имеет странную форму в виде тотемного существа/фамильяра адепта или всего Ковена. Все члены культа отчитываются перед Чёрным Человеком в своих делах тёмного служения, а некоторые посвящают своих детей в вечно преданные культу, и тогда часть их души, заменяется на особую демоническую сущность, что будет наставлять и оберегать всю жизнь. Но на этом роль Чёрного Человека не заканчивается, он выступает как Священнослужитель Шабаша. Каждый Шабаш, из молодых ведьм, выбирается новая «молодая королева Шабаша», воплощающая собой «богиню», с которой на чёрном жертвеннике ритуально совокупится Рогатый бог. Но сперва, над ней Чёрный Человек совершает тёмные таинства глубин, над телом новой «богини» он совершает служение «Чёрному Богу Плодородной Земли, Производящему Жатву», т. е. происходит нечто, что позднее с добавлением антихристианских элементов, стало известно как «Чёрная Месса», т. е. Черный Человек это некий адский священник.

Заметим, что Шуб-Ниггурат и Ньярлатхотеп, традиционно связываются оба со стихией земли, но если Шуб-Ниггурат, только чистая земля как выражение плодородия(Чёрный Козёл и Чёрный Человек — в обоих случаях, чёрный цвет, указывает на чёрную землю и тьму), то Ньярлатхотеп ещё разделяет дополнительно аспект эфира, как меркуриальный вестник Древних, отсюда его титул «Странник Эфира», и отсюда же атрибут Чёрной Человека в виде посоха пилигрима, т. е. странника.