На сайте ФСИН появилась вакансия палача

19.01.2021, 10:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На сайте Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве появилась вакансия палача.

На службу приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам и состоянию здоровья нести службу в правоохранительных органах. Преимуществом приема на службу пользуются участники БДСМ-практик.

Обязанности будущих сотрудников описаны без подробностей: несение службы на режимных корпусах, приведение в исполнение приговора суда, а также профилактическая работа с заключенными.

В чем конкретно будет заключаться работа палачей, пока не известно, но на сайте госзакупок уже появились тендеры на поставку кляпов, плетей, нагаек, розог, кнутов, колодок, распорок, а также крестов андреевского типа.

—