 

Скандалы: В РУДН появился курс по астрологии

19.01.2021, 9:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После появления в телеграм-каналах программы обучения его закрыли из-за «подвальной эзотерики»

Российский университет дружбы народов (РУДН) закрыл «Курс натальной астрологии» в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) сразу после его открытия. «Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел», — заявил ректор РУДН Олег Ястребов, чьи слова приводит ТАСС. Одним из первых внимание на «Курс натальной астрологии» обратил телеграм-канал «Антиглянец», опубликовавший 16 января скриншоты с описанием программы на сайте Института повышения квалификации. В частности, астрологию на сайте вуза описали как «возможность войти в резонанс с Ритмами Космоса», которые «диктуют происходящее на нашей планете, происходящее с нами». Ректор РУДН назвал это описание вольным творчеством «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института».

Документы об открытии курса, по словам ректора, не прошли необходимую экспертизу и процедуру учреждения. Сотрудники вуза, допустившие случившееся, получат дисциплинарное взыскание «за дискредитацию репутации университета», заявил Ястребов.

Ректор отметил, что астрология «не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более — научным направлением РУДН». По его словам, этот курс решили создать, основываясь на анализе поисковых запросов в интернете, среди которых «астрология» вошла в число наиболее популярных. Ястребов подчеркнул, что курс не был программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров. По его словам, планировалась серия мастер-классов от практиков.

К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне «подвальная эзотерика».

Руководство РУДН решило проверить, соответствуют ли все программы Института повышения квалификации заявленным компетенциям и стандартам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Мисмари сообщил о создании Комиссии по контролю за распределением нефти

27.10 / Эксперт допустил приход третьей волны коронавируса в Россию

04.12 / Мнение: Молдавский парадокс

12.12 / Власти Нидерландов обязали родителей ежегодно отчитываться перед государством, почему их несовершеннолетние дети еще не сменили пол

03.12 / Врачи бьют тревогу: при повторном заражении ковид будет протекать тяжелее

14.11 / Трупы солдат, разбитые автомашины и сгоревшая военная техника на обочинах карабахских дорог

02.12 / Проходимцы – Личное мнение

16.07 / «В моем лесу живет что-то большое и страшное»

17.07 / Мнение: Смычка города и деревни

23.09 / Пределы цифрового сопротивления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска