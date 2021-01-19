Скандалы: Карьере Володина угрожают взяточник и поджигатель

19.01.2021, 9:58, Разное

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Коррупционные скандалы в Волгоградской области могут изменить ход переговоров о дальнейшей политическом будущем спикера Госдумы

Коррупционные скандалы в Волгоградской области изменят ход переговоров о дальнейшей карьере спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ранее уголовные дела возбуждались в отношении противников губернатора Андрея Бочарова, теперь в руки силовиков попали представители его команды. Прокуратура ликвидирует незаконные активы, давит на мэрию и расследует крупные мусорные сделки. Эксперты ждут реакции Москвы.

Вячеслав Володин был избран в Госдуму в 2016 году по списку «Единой России» от региональной группы, в которую вошли Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области. Этот выбор был не случайным. Именно в Саратове начиналась карьера Володина – в 1990-х годах он прошёл путь от депутата саратовского горсовета до вице-губернатора.

С этими же регионами спикера Госдумы связывал аффилированный бизнес. Его мать Лидия Барабанова в разное время выступала учредителем ряда коммерческих предприятий, в числе которых оказалось волгоградское ОАО «Зензеватский элеватор».

В 2014 году губернатором Волгоградской области стал Андрей Бочаров, которого эксперты причисляют к пулу Вячеслава Володина. С первых дней работы Бочаров заявил о себе как о непримиримом борце с коррупцией и дал на встрече с главой областного управления СК РФ Михаилом Музраевым следующее обещание: «Впереди нас ждут ещё более сильные потрясения и громкие разоблачения».

Сказано – сделано

Потрясения начались в 2016 году, и одним из их непосредственных участников стал Михаил Музраев. На действующего губернатора было совершено покушение. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома, в котором проживал Бочаров. Глава региона с семьёй находился дома, но никто из них не пострадал – огонь удалось быстро потушить.

Весной 2019 года в Москве задержали бизнесмена Евгения Ремизова, который был назван заказчиком покушения. Он дал показания на предпринимателя Владимира Зубкова, которого местные СМИ называют криминальным авторитетом, и главу управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. В июне 2019 года они были отправлены в СИЗО, свою вину задержанные не признают. Судебный процесс по делу пройдёт в 2021 году.

В августе 2020 года сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали при получении крупной суммы денег председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину, кандидатура которой незадолго до этого рассматривалась на должность председателя Волгоградского областного суда. Она приняла 2,5 млн рублей от супруги Владимира Зубкова.

Перед новогодними праздниками был арестован директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов. Его фирма заключила контракт на сумму 269,5 млн рублей с государственным казённым учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» на ликвидацию 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района.

По версии следствия, подрядчик не стал вывозить отходы на утилизацию, а закопал их на тех же свалках и в округе, засыпав мусор чистым грунтом. В итоге 77 млн рублей осели у Фирсова в кармане. Фигурантами этого дела могут стать известные в регионе креатуры, приближённые к администрации области.

И, наконец, на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на преступление) против двух федеральных чиновников – главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Владимира Евстигнеева и начальника территориального управления Росимущества Юрия Ефимова.

Прокуратура отреагировала и на многочисленные жалобы горожан на отмену трамвайного маршрута № 1. Стоило главе Волгограда Виталию Лихачёву получить прокурорское представление, как через неделю трамваи стали курсировать по прежнему маршруту.

Активизацию борьбы с коррупцией в регионе представители местной элиты связывают с назначением в конце 2019 – начале 2020 годов новых начальника областного УФСБ Игоря Голдобина и прокурора региона Дениса Костенко. Последний удивил волгоградцев иском о сносе трёхэтажного фуд-корта, располагающегося в историческом месте Центрального района. Ответчиком выступило ООО «Проспект». Один из учредителей фирмы – супруга спикера городской думы Владлена Колесникова.

Политический срок под вопросом

С наступлением 2021 года криминальные скандалы дополнились политическими проблемами. По данным источников «Октагона», ни один из действующих волгоградских депутатов-одномандатников Госдумы от «Единой России» пока не согласован для переизбрания на очередной срок. Волгоградские события поставили под вопрос и дальнейшую карьеру спикера Госдумы Вячеслава Володина.

– Губернатора Бочарова региональные элиты воспринимают как человека Володина. Коррупционные скандалы происходят с федеральными руководителями территориальных федеральных ведомств, которые были назначены уже при Бочарове и кураторе Поволжья Володине. Эти руководители губернатором были согласованы, – комментирует «Октагону» бывший председатель Волгоградской областной думы, а ныне руководитель известной юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников. – То есть мы имеем дело с коррупционными скандалами, связанными с командой самого Бочарова. В этой связи эхо от таких скандалов одно – уменьшение доверия к власти в целом и команде Бочарова и его людям в частности.

Роман Гребенников уверен, что возбуждение новых громких уголовных дел снизит явку на запланированные на 2021 год выборы:

Бывший председатель облдумы предполагает, что скандалы в команде Бочарова продолжатся и грозят окружению губернатора политическим крахом.

– У элиты в Волгоградской области, на мой взгляд, сформировалось чёткое представление, что впереди команду Бочарова ждут лишь дальнейший крах и дальнейшие многочисленные коррупционные скандалы. Элита ждёт очередного провала. И мы знаем, что это ожидаемое многими весьма вероятно, – полагает Роман Гребенников.

Сдача Волгограда

Об обоснованности ожиданий экспертов свидетельствует слабая организация работы Андрея Бочарова с населением. Губернатор в отличие от предшественников не проводит регулярный приём граждан по личным вопросам. В результате недовольные эффективностью работы власти волгоградцы вынуждены направлять жалобы в федеральные ведомства.

Нечасто в последнее время бывает в регионе и Вячеслав Володин.

В основном его визиты связаны с возложением венков, встречами с партактивом, посещением и без того успешных объектов. В Волгоградской области предполагают, что излишняя активность спикеру ни к чему – в регионе обсуждается версия, что он планирует баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Саратовской области.

По словам источников издания, оппоненты Вячеслава Володина на федеральном уровне внимательно следят за ситуацией в регионе и готовы использовать её для ослабления позиций спикера Госдумы в ходе сложных политических переговоров. Шансы Володина на переизбрание по итогам выборов 2021 года были изначально невелики. В качестве одного из альтернативных кандидатов на его место в том числе называется действующий вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

В ходе аппаратных переговоров обсуждались альтернативные варианты трудоустройства Володина. Например, по данным инсайдеров, озвучивалось мнение о его возможном назначении на значимую должность в Госсовете. Окончательного решения по этому вопросу на сегодняшний момент нет.

Одновременно звучат и оптимистические мнения. Руководитель «Политической экспертной группы», бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачёв полагает, что в Волгоградской области сегодня не происходит ничего особенного по сравнению с другими регионами.

– В массовом сознании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и спикер Госдумы Вячеслав Володин никак не связаны, – считает Константин Калачёв. – Бочаров на хорошем счету в Москве. Волгоградскую политическую поляну он выровнял и взял под полный контроль. Результаты выборных процессов контролируемы и прогнозируемы. Против поправок к Конституции проголосовало всего лишь 15 процентов жителей области. На выборах в Госдуму по всем четырём округам победят единороссы. А борьба с коррупцией ведётся по всей стране. Так что происходящее никак на позиции Володина не влияет.

Елена Каменская, Константин Джултаев