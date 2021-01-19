Бен Аффлек и Ана де Армас расстались: фотографии в мусорном баке, выяснение отношений по телефону и другие детали

19.01.2021, 9:56, Разное

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В начале ноября мировые СМИ заподозрили, что в отношениях Бена Аффлека и его молодой возлюбленной, актрисы Аны де Армас, что-то не так, приписав им расставание. Однако через несколько недель после этого актеры как ни в чем не бывало снимались вместе в фильмы “Глубокие воды”, жили в одном отеле, а на пальце Аны засияло новое кольцо, слишком похожее на обручальное. В начале декабря подозрения поклонников о помолвке пары только крепли, ведь Ана переехала к актеру. Но, по-видимому, что-то пошло сильно не так: сегодня мировые СМИ сообщили о разрыве знаменитостей спустя год отношений.

По данным инсайдера журнала People, Ана и Бен расстались по телефону.

У них было много споров по поводу их дальнейшего будущего, и в итоге, они решили расстаться.

Пока Ана по поводу происходящего хранит молчание, Бен решил лично подтвердить свой обновленный холостяцкий статус довольно неожиданным способом. Еще летом дети Бена сделали ему необычный сюрприз — поставили картонную фигуру Аны прямо на лужайке возле его дома. А сегодня папарацци увидели эту самую картонную фигуру в мусорном баке рядом с домом Аффлека. Комментарии излишни!

Что касается Аны, то о переменах в ее личной жизни свидетельствует разве что новая стрижка, которую она показала в минувшее воскресенье в выпуске YouTube-шоу Ser mama es De Madre.

Напомним, впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно в марте прошлого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 47-летний Бен и 32-летняя Ана познакомились на съемках фильма “Глубокие воды”, где играют супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”.

До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Своих детей у де Армас пока нет.