На сайте ФСИН появилась вакансия палача

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19.01.2021, 9:27, Разное
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На сайте Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве появилась вакансия палача.

На службу приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам и состоянию здоровья нести службу в правоохранительных органах. Преимуществом приема на службу пользуются участники БДСМ-практик.

Обязанности будущих сотрудников описаны без подробностей: несение службы на режимных корпусах, приведение в исполнение приговора суда, а также профилактическая работа с заключенными, сообщает ИА “Панорама”.

В чем конкретно будет заключаться работа палачей, пока не известно, но на сайте госзакупок уже появились тендеры на поставку кляпов, плетей, нагаек, розог, кнутов, колодок, распорок, а также крестов андреевского типа.



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