Посмертный опыт: В поисках ответов

19.01.2021, 9:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Каждое десятилетие, почти каждый новый год даёт человечеству всё новые и новые открытия, отвечает на вопросы и загадки, мучившие людей в прошлом. Но один из самых первых вопросов, который задал себе человек, как только осознал себя человеком, что происходит со всеми нами после смерти до сих пор остаётся без ответа. Более того, в прежние времена под влиянием церкви люди были уверены, что знают ответ на этот вопрос, но с развитием науки, с распространением атеизма споры на этот тему разгорелись с новой силой.

Ответ на основной вопрос человечества в разных устах звучит по-разному. Церковь и секты трактуют его в собственных интересах, учёные пытаются, пока, к сожалению, безуспешно, докопаться до истины, а многие атеисты вообще отрицают какую-либо жизнь после смерти. Но атеисты находятся в меньшинстве. И в наше время большая часть человечества (и я в том числе) всё же уверены, что жизнь после смерти существует. Но вот что это за жизнь, сказать сложно.

Ещё задолго до Христа узкому кругу посвящённых была известна так называемая «Книга мёртвых», в которой рассказывалось, что смерть вовсе не мгновенный акт, а определённой длительности сложный процесс. В Древнем Риме и Древней Индии функционировали школы мистерий, в которых посвященные постепенно постигали приёмы умирания, воспринимая последнее не как исчезновение человека вообще, а как его переход в иное качество. Позже эти знания распространились и по Европе. Посвященные в них люди были убеждены, что существование человека вовсе не заканчивается его смертью; физическая смерть это совсем не конец бытия, а только освобождение души. Например, Гёте писал: «При мысли о смерти я совершенно спокоен, потому что убеждён: наш дух есть существо, природа которого остаётся неразрушимой и будет существовать вечно».

Вера в вечную жизнь не была привязана только к официальной религии. Так, отлучённый от церкви Лев Николаевич Толстой так же считал душу бессмертной, не имеющей ни начала, ни конца. Большинство великих мыслителей и учёных признавали бессмертие души и, в той или иной степени, существование Бога. Но далеко не все они считали, что в Священном Писании отображена несомненная истина.

Для того, чтобы убедиться, что существует вечная жизнь, думающему человеку нужны неопровержимые доказательства. Таким доказательством могли бы служить факты возвращения из потустороннего мира хотя бы на время каких-то людей, реально живших среди нас в прошлом.

Многие медиумы утверждают, что они могут вызывать фантомы умерших людей. Весьма прославился на этом поприще знаменитый бразильский медиум первой половины прошлого века Карлос Мирабели. При ярком дневном свете он умудрялся вызывать материальные фигуры давно умерших людей. При этом врачи и физиологи якобы исследовали их около получаса и находили у них все положенные человеку органы и функции. Затем фигуры всё же распадались на глазах изумлённых зрителей. Скептики к опытам К. Мирабели отнеслись с явным недоверием: уж очень они были похожи на дешёвую сенсацию, даже никаких фотографий Мирабели предъявить не мог. То ли дело, наш Юрий Лонго воскресил покойника в прямом телевизионном эфире! Но это другая история.

Впрочем, в легендах, имеющихся почти у всех народов, жрецам с помощью особых ритуалов удавалось поговорить с мертвыми, а иногда и воскресить умершего человека. Ученые считают такие легенды выдумками, мифами, красивыми сказками.

Но не будем ворошить далёкое прошлое. Довольно много свидетельств о посмертном опыте стало появляться после того, как медики научились в массовом порядке возвращать людей к жизни из состояния клинической смерти. Раньше люди понятия не имели о том, что такое клиническая смерть, и немногочисленные рассказы «об умирании» служили для них свидетельством существования потустороннего мира.

Один из великих учёных первой половины XVIII века физиолог Эммануэль Сведенборг, сам переживший состояние, называемое сейчас клинической смертью, писал: «Человек не умирает, он просто освобождается от физического тела, которое ему нужно было, когда он был в этом мире. Умирая, человек лишь переходит из одного состояния в другое. Особенно ясно я запомнил ощущение выхода сознания, то есть моего духа из тела».

Однако многие современные ученые считают свидетельства Сведенборга и одновременно древние римские, индийские, египетские и тибетские тексты о бессмертии души плодом фантазии. Яростные споры вокруг «посмертного опыта» с новой силой возобновились в последней четверти прошлого века, после выхода в свет в 1976 году книги американского психиатра Раймонда Моуди «Жизнь после жизни. Вечность души» (в нашей стране была более известна книга этого автора «Жизнь после смерти», написанная в 1980-х годах). Книга Моуди наделала много шума. Моуди собрал свидетельства примерно 150 человек, которые либо сами перенесли клиническую смерть или близкое к смерти состояние, либо сообщили Моуди о переживаниях других лиц во время умирания. Моуди продолжил свои исследования и вскоре издал ещё несколько книг на эту тему.

Надо ли говорить, что книги Р. Моуди о «жизни после смерти» имели оглушительный успех? Что и неудивительно. Интерес к этому вопросу в той или иной степени проявляют практически все жители земли.

В книжках Моуди собраны многочисленные свидетельства людей, выведенных врачами-реаниматологами из состояния клинической смерти. Эти рассказы, по выводам Моуди, совпадали в основных деталях. Умирая, в момент крайнего физического изнеможения, человек слышит, как врач констатирует его смерть. До умирающего доносится громкий звон или гул. Одновременно он чувствует, что несётся по длинному темному туннелю, и вдруг ощущает себя вне собственного тела, которое он может видеть со стороны. Его встречают какие-то доброжелательные создания, среди которых человек узнаёт своих умерших родственников и друзей. Затем возникает существо из света добрый любящий дух, которого умирающий никогда раньше не видел. Это существо без помощи слов просит человека оценить свою жизнь, моментально воспроизводя перед ним главные события его жизни. Затем умирающий замечает, что приближается к чему-то похожему на стену или линию, и осознаёт, что это граница между земной и загробной жизнью. Однако перейти эту границу не удаётся. Человек чувствует, что должен вернуться назад, что время его смерти ещё не пришло.

Свидетельства людей, перенёсших клиническую смерть, записывали и другие исследователи. Так, ещё до выхода первой книги Р. Моуди главный специалист общей реаниматологии РАМН Галина Владимировна Алексеева начала регулярно фиксировать «посмертные» воспоминания своих пациентов. Врач сразу же обратила внимание на то, что в рассказах «воскресших» есть много общего. Более того, как оказалось впоследствии, многие рассказы совпали в основных чертах со свидетельствами, собранными Р. Моуди. Помимо тоннеля и яркого света люди говорили об одних и тех же ощущениях в первые мгновения после остановки сердца: человек как бы раздваивается, «выходит» из своего тела и наблюдает за происходящем на операционном столе. Затем больные видели таинственное светящееся существо. Именно это существо и решало судьбу умирающего. От существа веяло теплом и добротой. Голос у него был мужской, всегда спокойный и ласковый. Некоторые пациенты рассказывали Алексеевой, что голос настойчиво советовал им вернуться назад, чтобы выполнить перед родственниками долг либо завершить свою незаконченную миссию на земле.

Точно так же некоторые люди рассказывали Моуди, что существо из света иногда говорило им: «Тебе ещё рано покидать этот мир, но ты должен задуматься, как ты живёшь». Религиозные христиане считают, что светящееся существо и есть Иисус Христос. В Индии же думают, что к умирающему приходит Кришна.

Алексей Большаков