«Гигантскую пирамиду Атлантиды» обнаружили на дне океана

19.01.2021, 8:10, Разное

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Возле берегов португальских Азорских островов было обнаружено подводное пирамидальное сооружение высотой 60 метров и основанием около 8 тысяч квадратных метров, пишет The Daily Star.

Исследователи предположили, что пирамида является доказательством некогда процветающего мифического города Атлантида. Для обследования подводного объекта на место выехали военные Португалии.

Данная находка была сделана в районе Атлантического океана местным моряком Диоклесиано Сильвой, который искал подходящие места для рыбной ловли. Для этого он использовал специальный сканер, который засек странное подводное строение.

Место, где находится пирамидальная конструкция около 20 тысяч лет было покрыто водой. Этот срок как раз совпадает с последним ледниковым периодом в Северном полушарии, где ледники начали таять 2 тысячи лет назад.

По мнению экспертов, тот, кто жил в этих местах до ледникового периода, является строителем этой древней пирамиды. Основание пирамиды составляет около 8 тысяч квадратных метров, а высота 60 метров.

Ранее португальские археологи обнаружили свидетельства того, что на Азорских островах много тысяч лет назад действительно жили люди. Это подтверждает гипотезу о том, что древняя цивилизация, которая существовала в этом регионе, могла возвести обнаруженную пирамиду.

Согласно греческой мифологии, остров Атлантида опустился на дно Атлантического океана из-за того, что боги разгневались на людей. Впервые об Атлантиде 2300 лет назад в своих записях упомянул философ Платон, который называл его «потерянным городом Атлантиды».