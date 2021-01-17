«Женщины больше не нужны» – небольшая корректировка генома позволяет родить любому мужчине

17.01.2021, 19:51, Разное

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В ходе пленарного заседания семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения группа французских специалистов сделала сенсационное заявление – небольшие изменения в геноме позволяют выносить ребёнка любому мужчине в возрасте от 15 до 70 лет.

– Исторически так сложилось, что женщина была хранительницей очага и мамой, именно на женские плечи ложились основные обязанности по воспитанию детей. Сегодня мир быстро меняется, ещё 50 лет назад декретный отпуск отца воспринимался как что-то экстраординарное, а сегодня это норма. Как оказалось, для того чтобы дать возможность мужчине родить, достаточно немного изменить Y-хромосому, условно, добавить к ней чёрточку. Мы понимаем, что наше заявление многих шокирует, но прогресс не стоит на месте. Женщины больше не нужны, уже скоро родить сможет любой мужчина, – отметил руководитель исследовательской группы Шарль Латэн.

Как отмечают специалисты, новая технология позволит преодолеть демографический кризис в Европе. По нашей информации первые операции по корректировке генома мужчин могут быть проведены уже в 2022 году.

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