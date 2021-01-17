Жителя Канады похитили пришельцы и рассказали о грядущем Потопе

17.01.2021, 12:36, Разное

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В начале января 2021 года житель Виннипега, Канада, поделился в сети своей историей о том, что с ним произошло в юности. Он считает, что вероятнее всего его похищали пришельцы:

"В начале 90-х годов, в промежутке между 1989 и 1991 годами, я снимал дом в южной части Виннипега со своим лучшим другом. Мне было около 20 лет, я был здоров, в отличной физической форме, прагматичен и социально активен.

Однажды ночью я заснул, а проснулся от яркого света, наполнившего мою спальню. Моя комната выходила на север, на задний двор дома, а там было открытое поле, большое, как два городских квартала, без домов и улиц.

Я обнаружил, что не могу двигаться, но периферийным зрением я мог видеть фигуру слева от меня, а еще одна фигура стояла в ногах моей кровати. Я также ощущал, что справа от меня тоже стоят фигуры, но не мог видеть их. Они были высокими и их лица были скрыты, как если бы они были в капюшонах или что-то их затеняло.

Вскоре я ощутил, что я приподнялся с кровати и плыву по воздуху. Я "прошел" через стену и оказался на заднем дворе, после чего "поплыл" примерно на высоте 2 метров над землей.

Следующее. что я помню, это как я "плыву" по грунтовой дороге, похожей на колею от трактора на поле. И я был там не один, со мной рядом было еще несколько человек. Я видел двух женщин в ночных рубашках, а остальные были мужчинами или детьми. Всего их было около 10-15 человек.

Я не видел их лиц, потому что я не мог двигать головой, я мог видеть лишь то, что было прямо передо мной или периферийным зрением. А впереди я видел сооружение, похожее на гриб. Это был диск, от которого вниз шла подставка -"ножка", доходившая до земли. В высоту "ножка" была около 4 метров и почти столько же или чуть больше в диаметре. От ножки на землю шел пандус. Внизу диска было отверстие и он был чуть наклоненным.

Потом мне показалось, что теперь я уже не "плыву", а иду на своих ногах. Я шел по пандусу к диску и теперь мог двигать головой и видеть, что происходит по сторонам. Когда я зашел внутрь диска, я увидел в центре сиденья, расположенные по кругу, а в центре круга была огромная колонна. На ее высоте можно было разместить 5 или 6 человек в полный рост. Сиденья были расположены спинками внутрь круга.

Я не помню, общался ли с кем-то внутри, но помню, как сидел на одном таком сиденье и ощущал, что на мне надета какая-то защита, а потом ощутил сильное ускорение. Это когда корабль поднялся в небо. Я помню, как смотрел в иллюминаторы и видел как огни Виннипега невероятно быстро удаляются и пропадают внизу, а потом почти мгновенно мы оказались уже в другом городе.

Я помню, что увидел там одно очень яркое здание и понял, что мы в Калгари, провинция Альберта. И у меня было очень сильное ощущение. что я должен поехать в этот город, чтобы выжить и что это очень важная информация. Это было необходимо, потому что что-то должно произойти, что приведет к затоплению большей части центральной территории Северной Америки и что, если я поеду в Калгари, то я выживу.

В общем, это было очень странно и у меня ранее никогда еще не было такого опыта. Когда я вставал с постели на следующее утро, я думал, что это был самый яркий и странный сон, что я видел.

Потом я как обычно принял душ, оделся и поехал на машине на работу. По дороге я слушал радио и я услышал там. что накануне вечером несколько жителей к северу от Виннипега видели НЛО в небе. У меня по спине пробежал озноб и с тех пор этот опыт всегда нервировал меня.

Мне не удалось найти никаких упоминаний об этом событии в СМИ, доступных в интернете, и я никогда не встречал других людей, которые имели такой же опыт, как и мой, в то же время и в том же месте. Поэтому я был бы очень рад, если бы все-таки нашел таких людей, просто чтобы успокоить свой разум.

И, к слову, это точно не было сонным параличом, у меня был опыт сонного паралича и он был ужасен, но это иное."