 

У посольства США в Москве прошел митинг бездомных за отмену американских санкций против Xiaomi

17.01.2021, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня утром у посольства США в Москве прошел массовый несогласованный митинг из более чем 5 тысяч бездомных россиян. Протестующие окружили здание посольства и требовали немедленно снять санкции с китайского производителя электроники Xiaomi, которые наложил Минфин по указанию президента Трампа.

“Извините меня, но это вопиющий прецедент со стороны США. Торговые санкции организованные Минфином перекроют приток инвестиций в компанию, а производители микроэлектроники просто не смогут продлевать контракты на поставки оборудования и лицензии на использование архитектурных патентов. Из-за такие необдуманных действий со стороны Трампа, цены на технику от Xiaomi взлетят и мы больше не сможем позволить себе её купить.”, — заявил бездомный Аристарх.

“Что этим грязным анархистам от нас нужно то, дерьмо. Да у меня в Техасе такой парад уродов уже расстреляли бы с пикапа, дерьмо. Пусть эти неучи сначала манерам научаться(плюет на пол).”, — заявил зам посла США в РФ.

Стихийный протест продлился несколько часов, так как полиция не могла задержать протестующих из-за отсутствия перчаток и респираторов, слезоточивый газ также не помог правоохранителям, митингующие быстро подбирали железные снаряды с газом для сдачи их на металлолом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые станут родителями

23.11 / Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

13.10 / В онлайн-конкурсе на лучший портрет мэра Москвы победил Shädman

30.08 / Мнение: Воображаемая ипотека, консервативная молодёжь и образовательный кредит в России

03.11 / Русский механизм

10.09 / Австралийский след инопланетян

21.09 / Мнение: Обвиняя жертву – школьная травля

13.01 / Мнение: Почему Навальный возвращается

15.01 / Вкус Монако: Шарлотта Казираги в рекламной кампании Chanel

10.10 / Мнение: Российские студенты глазами иностранных профессоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска