У посольства США в Москве прошел митинг бездомных за отмену американских санкций против Xiaomi

17.01.2021, 9:31, Разное

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Сегодня утром у посольства США в Москве прошел массовый несогласованный митинг из более чем 5 тысяч бездомных россиян. Протестующие окружили здание посольства и требовали немедленно снять санкции с китайского производителя электроники Xiaomi, которые наложил Минфин по указанию президента Трампа.

“Извините меня, но это вопиющий прецедент со стороны США. Торговые санкции организованные Минфином перекроют приток инвестиций в компанию, а производители микроэлектроники просто не смогут продлевать контракты на поставки оборудования и лицензии на использование архитектурных патентов. Из-за такие необдуманных действий со стороны Трампа, цены на технику от Xiaomi взлетят и мы больше не сможем позволить себе её купить.”, — заявил бездомный Аристарх.

“Что этим грязным анархистам от нас нужно то, дерьмо. Да у меня в Техасе такой парад уродов уже расстреляли бы с пикапа, дерьмо. Пусть эти неучи сначала манерам научаться(плюет на пол).”, — заявил зам посла США в РФ.

Стихийный протест продлился несколько часов, так как полиция не могла задержать протестующих из-за отсутствия перчаток и респираторов, слезоточивый газ также не помог правоохранителям, митингующие быстро подбирали железные снаряды с газом для сдачи их на металлолом.

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