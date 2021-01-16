Сеть алкомаркетов «Бристоль» первой поддержала инициативу президента о скидках по значку ГТО

16.01.2021, 19:11, Разное

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С 1 февраля обладатели значков ГТО смогут экономить при покупках в алкомаркетах сети «Бристоль». Они получат скидки до 15 % при покупке недорогого алкоголя и до 25 % – элитного.

Ранее на заседании Совета по физкультуре и спорту президент России не исключил, что в будущем в магазинах будут предоставлять скидки гражданам, выполнившим нормативы ГТО. Лишь через два месяца одна из торговых сетей откликнулась и опубликовала программу поощрения для физкультурников. Чтобы получить Бронзовый значок ГТО, мужчине 18-24 лет необходимо, среди прочего, преодолеть стометровку за 14,4 секунды и подтянуться на перекладине 10 раз. Такой значок даст ему в «Бристоле» скидку в 10 процентов на дешёвый алкоголь и 15 на дорогие сорта виски, вин или коньяков. Серебряный значок (стометровка за 14,1 с и 12 подтягиваний), обеспечит скидку в 15 и 20 процентов соответственно. Золотой значок даёт максимальные скидки – 15 процентов на дешёвый и 25 процентов на дорогой алкоголь, но и получить его сложнее всего – подтянуться надо 15 раз, а стометровку преодолеть за 13,1 с.

В своём пресс-релизе «Бристоль» пишет: «Мы поддерживаем инициативу президента и хотим, чтобы среди покупателей наших алкомаркетов было как можно больше людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкультурой. Также наша программа направлена на то, чтобы физкультурники употребляли больше высококачественных напитков, поэтому мы предоставляем более высокие скидки на них».

Чтобы получить скидку, нужно прикрепить значок к верхней одежде или шапке. Он должен быть виден не только продавцу, но и камере видеонаблюдения за его спиной. Передача значка другому лицу для получения скидки не допускается. Также «Бристоль» планирует организовать пункты сдачи нормативов в своих алкомаркетах. Получить скидку можно будет, выполнив норматив хотя бы в одной из дисциплин.

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