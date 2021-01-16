 

Рогозин сообщил о намерении отправить Навального на Луну

16.01.2021, 18:31, Разное
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В планах госкорпорации произошли изменения.

Было принято временное решение перенести ввод в эксплуатацию космического корабля «Федерация» на 2050 год. Средства, выделенные на создание его чертежей, перенаправят на лунную экспедицию, участие в которой, возможно, примет Алексей Навальный.

– Этот проект призван показать, что мы открыты миру. Он станет нашей национальной гордостью, как полёт Гагарина, выход Леонова в открытый космос или поправка Терешковой. Мы осуществим нашу давнюю мечту – отправить на Луну россиянина, и у нас есть идеальный кандидат. Он прошёл уникальную подготовку по выживанию, похудел, у него прекрасные анализы и медицинские показатели. К тому же он русский, беспартийный и неоднократно судим. Вы и сами понимаете, что речь об Алексее Навальном. У него появляется уникальная возможность вписать своё имя в историю, – рассказал Рогозин.

Полёт, по заверениям Рогозина, должен состояться в течение этого года, после суда над Навальным и договорённости с ФСИН. Глава «Роскосмоса» добавил, что космический аппарат для доставки берлинского пациента на Луну уже готов. Как вернуть его на Землю, пока учёные не знают.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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