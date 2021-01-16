 

Минтруда готово дать ВРОТ каждому россиянину

16.01.2021, 16:51, Разное
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Высокий размер оплаты труда (ВРОТ) – такая социально значимая величина придет на замену привычной «минималке». Об этом 15 января заявили в министерстве труда и социальных перспектив, анонсируя соответствующие изменения в законодательстве.

В министерстве пояснили, что понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) морально устарело и не отвечает фактической высокой сумме величины. Изменить «минималку» в сторону «вышки» чиновникам порекомендовали и специалисты из Института позитивного мышления, работающего при РАНХиГС.

«Слово «минимальный» в понятии МРОТ очень смущает психологически неустойчивых российских граждан. Им кажется, что это небольшая выплата, а это плохо сказывается на психологическом климате в стране, заставляя граждан ощущать себя бедными. На самом же деле сформированную сумму выплат уже можно назвать высокой. Поэтому на смену устаревшему МРОТ придет прогрессивный ВРОТ», – рассказали в пресс-службе Минтруда.

Как пояснили в Минтруда, на разработку документации с указанием новой социально-значимой величины и изменение законодательства уже выделено 107,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. В ведомстве отметили, что за переименованием показателя не последует его автоматическое увеличение, так как эти средства не предусмотрены в бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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