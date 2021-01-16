Родственники Александра Солженицына через суд добились его захоронения в мавзолее на Красной площади

16.01.2021, 9:31, Разное

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Басманный районный суд Москвы после 4 лет разбирательств удовлетворил иск родственников писателя Александра Солженицына о его захоронении на почётном месте в мавзолее на Красной площади г. Москвы.

На увековечивание памяти писателя из Пенсионного фонда будет выделено 160 млн. рублей.

Планируется соорудить в мавзолее Солженицынский зал, в котором будут выставлены личные вещи и книги писателя, его гринкарта и Нобелевская премия по литературе. Для тела писателя будет сооружён 9-метровый вакуумный саркофаг с неоновой подсветкой, из которого будет вестись онлайн-трансляция на плазменные экраны, которые установят на кремлёвской стене.

– Наконец-то Мавзолей перестанет быть предметом стыда каждого совестливого интеллигента. Либералам не нужно будет закрывать глаза и уши своим детям, когда проходишь по Красной площади. Раньше мавзолей был символом тирании и культа личности, а теперь он станет символом свободы, которая лучше несвободы наличием свободы. В солженицынский мавзолей не стыдно и интуристов пригласить, здесь каждый сможет почувствовать себя живым и свободным от гнетущей совковой действительности, – сказал племянник писателя Артём Солженицын.

По мнению родственников Солженицына, Александр Исаевич заслужил такую честь: как Ленин уничтожил Российскую империю своей литературной деятельностью, так Солженицын уничтожил СССР и положил конец красной тирании.

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