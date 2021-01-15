 

Байден не исключает возможности проведения тайной инаугурации

15.01.2021, 17:51, Разное
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Новоизбранный президент США Джо Байден допустил, что инаугурация 20 января может пройти в тайном формате, в одном из подземных бункеров под Белым домом. Произойдёт это только в случае форс-мажора, но учитывая возросшие радикальные настроения среди сторонников Дональда Трампа, спецслужбы изучают такую возможность.

«Мы уже привыкли делать многое дистанционно, поэтому можно провести и инаугурацию. Конечно, если она пройдёт в бункере под Белым дом, то не будет транслироваться, да и гостей будет гораздо меньше. Просто помещения не рассчитаны на большие количества. Американские законы не говорят ничего относительно процедуры: где проводить, как проводить, кого приглашать.. В любом случае я буду приносить присягу в присутствии конгрессменов», – рассказал Байден.

В руководстве Демократической партии добавили, что деньги за все раскупленные на инаугурацию билеты (200 тысяч) возвращены не будут, но их обладатели смогут получить на электронную почту фотографии с мероприятия. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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