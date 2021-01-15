 

К весне коммунальные службы украсят сосульками Москву и Санкт-Петербург

15.01.2021, 17:15, Разное
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Работники столичных коммунальных служб уже готовятся к приходу весны, чтобы украсить Москву сосульками, а Санкт-Петербург ещё и сосулями. Сосулечный материал высокого качества закупят в Швеции и Норвегии.

Сосульки будут приклеивать к подоконникам, карнизам и козырькам. Более солидные экземпляры прикрепят на деревьях, углах крыш и водосточных системах. При их размещении для лучшего обзора приоритет будет отдаваться высоким зданиям на улицах с интенсивным пешеходным движением, а самые длинные и толстые сосульки повесят над парковочными местами.

– Все россияне в курсе, что мы ежегодно закупаем снег в Швейцарии и Финляндии, но многие не знают, что приобретаются ещё и сосульки. Без них создать настоящую весеннюю атмосферу и вдохновляющее настроение просто невозможно. Сами посудите, какая это весна, когда прохожие не могут ни полюбоваться на сосульки, ни физически почувствовать всю их дивную красоту под звонкую капель и птичьи трели? – сказал руководитель департамента благоустройства Москвы Дмитрий Морозов.

Собранные вручную в горах и ледниках сосульки и доставка обойдутся бюджету в 280 млн. евро. Ещё 10 млн. заплатят коммунальным службам за их развешивание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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