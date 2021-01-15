 

Ким Чен Ын завел канал в Telegram

15.01.2021, 12:51, Разное
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Генеральный секретарь Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын завел личный канал в Telegram, сообщает агентство Рехаб. За несколько часов подписчиками северокорейского лидера стали 100 тысяч человек, большинство из которых иностранцы. Как отметил политик, его решение связано с отказом от использования WhatsApp после того, как сервис изменил политику конфиденциальности.

Первое сообщение, оставленное в канале, посвящалось трудовое доблести северокорейского народа.

«Пусть весь мир посмотрит на успехи демократической Кореи. Я решил перейти в Telegram потому что мне импонируют принципы социальной сети. Здесь любят свободу слову. Свобода слова – одно из главных достижений трудового народа Кореи», – написал Ким Чен Ын. 

Появление политика в Telegram отметил у себя на канале основатель мессенджера Павел Дуров, который похвалил Ким Чен Ына, и выразил надежду, что сервис в ближайшие годы станет доступным для каждого жителя КНДР. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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