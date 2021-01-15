«Комедия жизни»: Людовик XIV и Мольер

15.01.2021, 12:34, Разное

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Сложился достаточно плодотворный союз государственной власти и театрального искусства, когда король был не просто координатором творческих процессов (чем, как правило, ограничивались другие правители-театралы), но и их сотворцом. Он не только танцевал в придворных балетах, но и принимал участие в создании театральных пьес, балетов и опер.

Людовик XIV, выведя французский театр на новый уровень, ставит его на службу государству, заставляя маневрировать между чисто развлекательным, придворным искусством и институтом политической власти и её репрезентации. Балеты с участием короля ставятся в Лувре и Пале-Рояле, причём эти залы открыты для всех подданных. Зрелища с фантастическими декорациями и костюмами смотрят тысячи жителей французской столицы, жаждущих, прежде всего, наслаждаться грациозностью и величественностью своего короля.

Многие государственные деятели 17 века (Ришелье, Мазарини, Анна Австрийская, Фуке, Конде) покровительствовали драматургам, но при Людовике XIV меценатство приобретает невиданный ранее размах, что позволяет расцвести талантам многих артистов того времени, среди которых и Жан-Батист Поклен, более известный под именем Мольер. После падения сюринтенданта финансов Н. Фуке Мольер переходит на службу к королю, став, по сути, королевским оффисье. С 1663 года он ежегодно получает гонорар в размере 1000 франков. Впервые Мольер оказался полезен своему государю через несколько месяцев после их первой встречи, написав комедию «Смешные жеманницы».

Ещё жив Мазарини, и юный Людовик никак не может преодолеть всевластие Фронды и стать полноправным правителем, однако работа над созданием нового, лояльного наследнику придворного общества, в котором должен быть лишь один источник благ — король, уже начата. Написав комедию, в которой высмеиваются реалии салонной культуры, столь популярной тогда в высшем обществе, Мольер опосредованно способствовал возвращению утонченных аристократов и талантливых артистов ко двору. Он делал салоны в глазах парижан уже не столь привлекательными: чрезмерная утонченность манер и вычурность речи, покорное следование эксцентричной моде, причудливые прозвища, придуманные завсегдатаями салонов друг для друга, — мир масок и ролей, воссозданный на страницах романа Шадерло де Лакло «Опасные связи».

Мольер ужинает с Людовиком XIV. (pinterest.com)

В первой половине 17 века в Париже открылось несколько десятков салонов, которые стали центрами интеллектуальной и светской жизни столицы, переняв первенство у королевского двора. В годы Фронды члены этих сообществ часто находились в оппозиции ко двору. С окончанием беспорядков в 1653 году и подписанием мира с Испанией в 1659-м Людовик XIV пожелал покончить с этой оппозицией. После нападок Мольера салоны, конечно же, не исчезли, но уже с середины 1660-х годов они, не сумев противостоять притягательной силе молодого и галантного двора, утратили свою былую популярность. Людовик XIV прокладывал свой путь к славе с помощью одного из самых авторитетных институтов своего времени — театра, ведь в 17 веке французы посещали его столь же регулярно, как и церковь.

Мало кто из историков сомневается в том, что Людовик XIV причастен к написанию «Тартюфа», а некоторые и вовсе склонны говорить о его участии в создании комедии в большей степени, чем принято полагать. С октября 1663 года и по февраль 1673 года Мольер поставил более 20 пьес, три четверти которых написаны по приказу короля. Мы можем быть уверены лишь в одном примере «соавторства» Мольера и Людовика XIV — комедии-балета «Несносные» (1661). После его премьеры король, известный своим хлёстким остроумием, посоветовал Мольеру добавить ещё одного персонажа — охотника, прообразом которго стал страстный охотник и заядлый дуэлянт маркиз де Сокур: «Я обязан, Ваше Величество, этим успехом, превзошедшим мои ожидания, не только милостивому одобрению, которым Ваше Величество с самого начала почтили пьесу, но и повелению прибавить ещё один тип несносных, черты которого Ваше Величество имели снисходительность мне раскрыть».

Мольер. (wikipedia.org)

Запрет «Тартюфа» и пятилетняя борьба Мольера за свою пьесу беспрецедентна в истории театра. Впервые не только во Франции, но, пожалуй, и во всей Европе комедия вызвала столько дискуссий. «Тартюф» был первым произведением, которое запрещалось и светскими, и духовными властями одновременно, и при этом автор комедии имел мощную поддержку со стороны самого короля. И, наконец, ни одна пьеса из однажды запрещённых усилиями автора не возвращалась к публике через пять лет.

Дебаты, разгоревшиеся вокруг «Тартюфа», по силе противостояния сторон были равнозначны богословским спорам о благодати. Впервые в истории драматическое представление вызвало такой резонанс в обществе. Это означало, что с появлением этой комедии Мольера театр во Франции приобрёл новое качество, стал играть новую роль в духовной жизни своего времени. Предисловие к «Тартюфу» стало первым в истории театра подробным изложением основных принципов и задач высокой комедии Нового времени.

Это предисловие доказывает, что вся драматургическая деятельность Мольера была сознательным и последовательным воплощением его идей по созданию комедии нового типа. Используя в первом варианте пьесы конфликт, похожий на фарсовый, Мольер обнаружил его глубинные возможности. Выводя ранее на сцену в смешном виде Маркизов, Модниц, Рогоносцев, Врачей, Мольер затрагивал весьма конкретные и точные недостатки, хорошо знакомые изъяны своих современников. Им Мольер всегда противопоставлял гармоничный взгляд на мир разумных и добродетельных персонажей. Начиная с редакции «Тартюфа» 1664 года Мольер убирает из своих комедий положительных героев. Рассматривая действительность сквозь призму фарсового конфликта, разворачивающегося в сакральной пустоте бытия, Мольер разоблачает уже не недостатки своих современников, а пороки, присущие любому человеку. Они неискоренимы, потому что таятся в самой человеческой природе — борясь с одним злом, человек порождает новое, сам того не замечая.

Обед в доме Мольера. (pinterest.com)

В «Мещанине во дворянстве» (1670), другой знаменитой комедии Мольера, мы привыкли видеть лишь сатиру на выходцев из третьего сословия, пытавшихся подражать аристократам. Людовик XIV ратует за то, чтобы буржуа, служа государству, обогащались, роднились с семьями аристократов — так появляются министерские кланы Кольберов, Летелье, Сегье и Поншартренов. Того же Мольера, сына обойщика, король делает придворным, чьей близости к монарху завидуют принцы. Однако изначально комедия задумывалась не с целью высмеять безродных выскочек, а как ответ на дерзкое поведение турецкого посольства, что уже наталкивает на мысль о политической подоплёке и инициативе, исходящей от короля. Вместо того, чтобы разжигать международный конфликт, Людовик XIV, скорее обескураженный, нежели оскорбленный, отвечает на дерзость юмором. Он даже просит одного из своих дипломатов консультировать Мольера и придворного композитора Люлли в написании эпизодов с турецким посольством. Нравоучительная сторона комедий Мольера тоже отвечает политическому курсу, проводимому Людовиком XIV: он выступает в роли педагога не только по отношению к своим непосредственным потомкам и окружению, но и ко всей нации. Король открывает учебные заведения и академии, покровительствует наукам и искусствам и на личном примере демонстрирует образец поведения так называемого «благовоспитанного человека» — тонкого, лёгкого в общении, с хорошими манерами и из приличного общества. «Я вам говорил о том, что принц всегда должен быть моделью добродетели», — пишет Людовик XIV, обращаясь к дофину.

Бенуа Мажимель в образе Людовика XIV в фильме «Король танцует». (pinterest.com)

В 1668 году Людовик начинает расширять Версаль; в 1670 он сходит со сцены; в 1673 умирает Мольер; с 1677-го Расин после скандала вокруг трагедии «Федра» больше не пишет для театра. Эти события приводят к началу нового этапа программы публичной репрезентации Людовика XIV, когда театральное искусство перестаёт играть ключевую роль в околополитических интригах. После войны с Голландией (1672−1678) король уже не выказывает прежнего интереса к театру: затягивается строительство «Комеди Франсез», да и кураторство труппой поручено дофину. Отныне слава Людовика найдёт своё отображение в творениях архитекторов, скульпторов и ландшафтных художников.