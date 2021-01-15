Светская культура в эпоху Людовика XIV

15.01.2021, 12:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Думай, как женщина



Нам трудно в это поверить, но для того, чтобы иметь успех у женщин, мужчина должен был вести себя, как женщина! Идеалы женского поведения оказались настолько приемлемыми французскими аристократами, что даже французские мужчины-дворяне стали эксплуатировать те формы поведения, которые до этого были типично женскими. В основе поведения аристократа лежит идеал взаимного подчинения. В продолжение диалога обеим сторонам должно было быть комфортно, поэтому в разговоре каждый должен был оставить собеседника в выигрышном положении. Стремление доказать свою правоту было актуальным в академическом споре в университете. Если же после беседы в литературном салоне вы вышли «победителем», знайте, тест на «светскость» вы провалили с треском.



Честь превыше всего



Французский двор в эпоху короля-солнце активно пытается возродить идеалы рыцарской чести и поклонение Прекрасной Даме. Двор будто создаёт идиллию райской жизни, красивой и безупречной.



Поцелуй украдкой. Источник: pinterest.com

Жюли д’Анжанн, старшая дочь известной светской дамы Екатерины де Вивон, маркизы де Рамбуйе, очень долго была девственна. Холодность была нормой поведения. Руки «несравненной Жюли» в течение многих лет добивался Шарль де Сен-Мор, сочинивший в ее честь сборник из шестидесяти двух мадригалов, музыкально-поэтических произведений. Покровительница театров и изящных искусств, Жюли вышла замуж только в 38 лет.

Женщина в эту эпоху — законодательница вкуса. Сама Жюли была одним из центров, вокруг которого вращалась светская жизнь прославленного литературного салона. Можно было получить известность в салоне, только если ты нравишься женщинам. Аристократ должен был уметь читать, говорить о мелочах, заниматься безделушками, чтобы понравиться даме.

Идеальный мужчина

Мужчина — это, прежде всего, интересный собеседник. Он обязательно должен был обладать широким кругозором и талантом к общению. Настойчивость и прямолинейность, а также прямые вульгарные намёки сексуального характера были совершенно неприемлемы. Аристократы уже в 17 веке поняли, что женщины любят ушами и всячески этим пользовались.



Жизнь напоказ



Придворная культура — это одновременно светская жизнь и дом короля. Ещё в легендах о Тристане и Изольде мы видим, как верный рыцарь обязан был ночевать в покоях своего сеньора. Безусловно, за пять веков ситуация определенно изменилась, но сама традиция осталась. Дворец — постоянный, нескончаемый светский прием. Только чтобы поприветствовать короля утром собирались придворные и приближенные монарха. Само общение государя с теми или иными представителями элиты могло показать, кто нынче в чести у короля. А где благосклонность и почтение, там и власть.



Талант как социальный лифт



В эпоху короля Людовика Великого получают распространение многочисленные светские и литературные салоны. Первый из них — салон мадам де Рамбуйе — возник приблизительно в 1607 году. Девушкой Екатерина де Вивон воспитывалась при итальянском дворе, общаясь с самыми образованными и утончёнными людьми своей эпохи. Именно она привезла во Францию ту придворную культуру, которая стала распространяться позже по всему королевству.



Людовик XIV. Источник: wikipedia.org

Попасть в салон Рамбуйе можно было исключительно благодаря собственному интеллекту. Уже потом мадам де Рамбуйе рассказывала об одном из поэтов, Венсане Вуатюре, который был сыном виноторговца из Анжера. Она говорила: «Неужели вы думаете, что мы приняли его из-за красивого выражения лица и за хороший рост? Нет. Только за то, что он умел хорошо слагать стихотворения». Происхождение здесь было совершенно неважно.

Любой талантливый художник, поэт, музыкант мог послать стихотворение какому-нибудь дворянину. Последний, в свою очередь, мог показать это творчество мадам де Рамбуйе, и хозяйка салона и начинающий автор вполне могли встретиться. У просвещённых дворян не было аристократических предрассудков.

Подобная история повторится позже с известным комедиографом 17 века Жаном-Батистом Покленом, более известным под псевдонимом Мольер. В 1658 году он и его труппа были приглашены в Париж 18-летним Месье, он же герцог Филипп I Орлеанский, младший брат короля Луи. С этого момента начнётся активная работа придворного драматурга, ведь сам король предоставит им придворный театр Пти-Бурбон.