Лиза Кудроу рассказала о начале съемок специального эпизода сериала “Друзья”

15.01.2021, 11:46, Разное

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Еще в прошлом году компания HBO Max объявила о запуске производства специального эпизода суперпопулярного сериала конца 90-х “Друзья”. Съемки должны были начаться в мае, затем были перенесены по всем известной “ковидной” причине на август, но и тогда им не суждено было стартовать, так как коронавирус никуда не желал уходить. Сейчас, когда ситуация все больше стабилизируется, продюсеры снова вернулись к работе над этим проектом. Вчера исполнительница одной из главных ролей в сериале – Лиза Кудроу – призналась в интервью Робу Лову для его подкаста Literally! With Rob Lowe, что съемки наконец начались. Ее коллеги – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри – уже сняли несколько сцен.

У этого проекта несколько разных граней, и мы уже успели снять некоторый набор разных сцен. Я также что-то предварительно уже сняла, так что мы действительно работаем.

Лиза Кудроу

Лиза, сыгравшая в сериале эксцентричную Фиби Буффе, также предупредила поклонников, что их ожидания могут не совпасть с реальностью – они с коллегами снимают не продолжение проекта, а лишь один специальный эпизод.

Это не возвращение в полном смысле слова. Это не тот проект, который прописан четко по сценарию, мы не будем изображать наших персонажей. Мы просто соберемся вместе, что происходит не так часто в реальной жизни и никогда не происходило перед экранами телезрителей с тех пор, как мы завершили проект в 2004 году. Думаю, будет очень круто!

Лиза Кудроу в роли Фиби

“То есть это будет что-то вроде вы все сидите в доме Джен и едите начос за разговорами?” – шутливо отметил Роб. “Да, именно так все и будет”, – подхватила шутку Лиза.

Напомним, в начале июля прошлого года стало известно, что HBO Max приступили к работе над специальным эпизодом “Друзей”. Съемки должны были начаться еще 27 мая, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на вторую половину августа. В преддверии съемок всем актерам нужно было сдать анализы на COVID-19, а на самих съемках – держаться на дистанции и вне камер передвигаться только в масках. Хотели отказаться и от главного атрибута сериала – живой массовки, смеющейся за кадром. Но продюсеры все же изменили свое решение.

Отмечалось, что съемки пройдут в той же студии Stage 24 в Калифорнии, где снимались и предыдущие серии. По имеющейся информации, новый эпизод будет не сценарным, а импровизационным – актеры сами будут создавать сюжет по ходу работы.

Наверное, можно назвать этот выпуск “Тот, в котором они все снова встретились” – Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом “Друзей”,

– объяснил главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт.

Это очень грустно, что мы должны все снова переносить. Но мы подумали: “Как мы будем снимать это с живой аудиторией?” Сейчас небезопасный период. А это для нас главное. Просто не самое удачное в плане безопасности время.

Но с другой стороны, знаете что? Результат должен получиться превосходным, ведь это даст нам больше времени, чтобы придумать что-то еще более удачное и смешное. Так что я предпочитаю в этой ситуации видеть стакан наполовину полным, – говорила в интервью изданию Deadline Дженнифер Энистон.