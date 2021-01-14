Линус Торвальдс сообщил о грядущей монетизации ядра Linux

14.01.2021, 18:51, Разное

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Финский разработчик программного обеспечения Линус Торвальдс, сообщил, что планирует закрыть исходный код ядра Linux и ввести платные лицензии за пользование данной разработкой. Точные сроки не называются, предположительно это будет сделано 17 сентября 2021 года, в день тридцатилетия выхода первой версии операционной системы.

Своё решение он аргументировал тем, что за эти 30 лет разработки объем исходного кода увеличился с 10 000 строк до более чем 20 миллионов. Запросы на добавление нового кода в проект ежедневно приходят тысячами, и их обработка стала занимать чрезмерно много времени. Это негативно сказывается на отношениях с семьей и коллегами, а также стало причинять психологический дискомфорт.

Сам Торвальдс подчеркивает, что, вопреки всеобщему мнению, за все годы разработки он не получил ни единого цента, и что его проект должен начать окупать себя.

Linux – ядро операционной системы, созданное в качестве студенческого проекта, и с тех пор ставшее стандартом в написании операционных систем. Так или иначе на Linux работают миллиарды устройств по всему миру, от ноутбуков до суперкомпьютеров. Популярная мобильная ОС Android также основана на Linux.

В 2020 году специалисты по программному обеспечению SpaceX рассказали, что модицифированная версия Linux используется в качестве операционной системы в системах управления многоразовыми ракетами-носителями и в кораблях Dragon.

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