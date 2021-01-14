 

Линус Торвальдс сообщил о грядущей монетизации ядра Linux

14.01.2021, 18:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Финский разработчик программного обеспечения Линус Торвальдс, сообщил, что планирует закрыть исходный код ядра Linux и ввести платные лицензии за пользование данной разработкой. Точные сроки не называются, предположительно это будет сделано 17 сентября 2021 года, в день тридцатилетия выхода первой версии операционной системы. 

Своё решение он аргументировал тем, что за эти 30 лет разработки объем исходного кода увеличился с 10 000 строк до более чем 20 миллионов. Запросы на добавление нового кода в проект ежедневно приходят тысячами, и их обработка стала занимать чрезмерно много времени. Это негативно сказывается на отношениях с семьей и коллегами, а также стало причинять психологический дискомфорт. 

Сам Торвальдс подчеркивает, что, вопреки всеобщему мнению, за все годы разработки он не получил ни единого цента, и что его проект должен начать окупать себя. 

Linux – ядро операционной системы, созданное в качестве студенческого проекта, и с тех пор ставшее стандартом в написании операционных систем. Так или иначе на Linux работают миллиарды устройств по всему миру, от ноутбуков до суперкомпьютеров. Популярная мобильная ОС Android также основана на Linux. 

В 2020 году специалисты по программному обеспечению SpaceX рассказали, что модицифированная версия Linux используется в качестве операционной системы в системах управления многоразовыми ракетами-носителями и в кораблях Dragon.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Число заразившихся COVID-19 в России достигло почти 3 миллионов

07.12 / Древний армянский город Марсель

11.10 / Мнение: Обстрелы Степанакерта и Гянджа. 10.10.2020

30.12 / Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

22.07 / Школьная форма: за и против

25.12 / Король Виллем-Александр с королевой Максимой и принцесса Мадлен представили рождественские открытки

10.10 / 27 лет назад Борис Ельцин ответил на вопросы «Новой»

06.12 / Врач назвала причины потери обоняния при отсутствии коронавируса

05.09 / Российские пенсионеры смогут вернуть недополученную пенсию за два года

17.12 / Врач объяснила, почему сложно вернуть обоняние после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска