Звезда “Сплетницы” Джессика Зор впервые стала мамой

14.01.2021, 18:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошедший в прошлом году длительный период самоизоляции начал приносить свои положительные плоды: старт звездному бейби-буму в 2021-м дала звезда сериала “Сплетница” Джессика Зор. Несколько часов назад она опубликовала в соцсетях фотографию с ручками новорожденной дочери и написала:

Добавили немного сладости в нашу семью и задали новое направление нашему путешествию – 11.01.21. Боуи Элла Ричардсон. 🙂 Это путешествие с Брэдом и Лекси (бойфренд Джессики и его ребенок от предыдущих отношений – прим. ред.) было одним из самых удивительных в моей жизни. Затем мы создали человека – абсолютно идеального в наших глазах, тем самым открыв в моем сердце пространство, о котором я даже не подозревала. Меня переполняют чувства, она действительно особенная. 🙂

Отцом Боуи является профессиональный хоккеист Брэд Ричардсон. Подробности его романа с Джессикой неизвестны. Впервые на странице актрисы в Instagram спортсмен появился в марте 2019 года, когда таким образом ей пришлось опровергнуть отношения с Джейми Фоксом. Тогда инсайдеры говорили, что пара вместе несколько месяцев. За некоторое время до этого Брэд пережил развод с Лорен Хант, с которой они воспитывают дочь. Джессика ранее встречалась с игроком в американский футбол Скотти МакНайтом: впервые они были замечены в 2015-м, а расстались в июне 2018-го.