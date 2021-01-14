 

Королева Елизавета введет войска для защиты англоязычного населения североамериканских колоний

14.01.2021, 17:31, Разное
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Палата Лордов утвердила ордонанс королевы Елизаветы о вводе войск на территорию США для защиты англоязычного населения. Решение было принято единогласно на внеочередном заседании верхней палаты парламента. 

Комитеты британского парламента по обороне и международным делам перед открытым голосованием единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу Ее Величества. Как уточнил депутат Гордон Браун, численность войск, их состав и вооружение будет определяться королевой единолично на правах главнокомандующей.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря королевы Джона Сэндса, Ее Величество подпишет решение о вводе войск в скором времени. В интервью он выразил надежду, что ситуация в США не будет нагнетаться, а рост межрасового насилия вскоре будет остановлен демократическими силами. В своем обращении от отметил, что подобные меры необходимы «в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся в США, угрозой жизни подданных Великобритании, наших соотечественников».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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