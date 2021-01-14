Ник Вуйчич пообещал проучить «вцепившегося за власть Трампа» и выгнать его пинками из Белого дома

14.01.2021, 16:11, Разное

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Австралийский мотивационный оратор, меценат и общественный деятель Ник Вуйчич поддержал решение Палаты представителей конгресса США об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

По его словам, американский лидер узурпировал власть и не хочет передавать её законным путём.

– Надеюсь, вторая попытка импичмента Трампа всё же завершится успехом. Он сделал очень много плохого для Америки и мира, а его сторонники хотели посягнуть на самое святое – на демократию. Будь моя воля, я бы и без импичмента выгнал бы пинками из Белого дома этого вцепившегося за власть мерзавца, – заявил мотиватор.

Вучич также подчеркнул, что приветствует решение американцев выбрать новым президентом Джо Байдена.

– В управлении государством не нужна твёрдая рука, поверьте моему опыту. Аплодирую американцам стоя. Даже из Австралии я вижу, что демократы лучше республиканцев, а опытный человек лучше молодого на должности президента. Австралией руководит 94-летняя женщина и у неё отлично получается. Думаю, и у Байдена всё получится, – заключил Вуйчич.

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