Принцесса Евгения и Зара Тиндалл не покажут Елизавете II своих новорожденных детей, как того требует традиция

14.01.2021, 15:10, Разное

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Королева Елизавета в этом году станет прабабушкой аж дважды – в девятый и десятый раз: сразу две внучки Ее Величества беременны. 30-летняя дочь принца Эндрю, принцесса Евгения, и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбэнк, ждут в ближайшее время появления на свет первенца. А единственная дочь дочери Елизаветы II, принцессы Анны, – 39-летняя Зара Тиндалл подарит своему мужу, экс-регбисту Майку Тиндаллу, третьего ребенка.

Зара Тиндалл и Елизавета II

По неписаной традиции, королева одна из первых в монаршей семье знакомится с новорожденными наследниками. Так, Елизавета II лично приветствовала детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцев Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту – спустя несколько дней после того, как они появились на свет. Сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи Ее Величество увидела на второй день после его рождения.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на крещении принца Джорджа Принц Гарри и Меган Маркл знакомят Елизавету II и принца Филиппа с новорожденным Арчи

В этом году обычай, по данным иностранных СМИ, скорее всего, придется нарушить из-за локдауна: Елизавета II не сможет навестить ни принцессу Евгению, ни Зару Тиндалл после родов, если ситуация с пандемией в стране не улучшится. Ожидается, что внучки представят бабушке своих малышей по видеосвязи.

Принцесса Евгения и Елизавета II

К слову, это уже не первая королевская традиция, которую приходится нарушать из-за карантина. Например, на Рождество Елизавета II и принц Филипп не стали переезжать в Сандрингемский дворец, в котором с 1988 года вся семья отмечала зимние праздники. Монархи остались в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября. Впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп провели Рождество в одиночестве.