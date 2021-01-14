Обезьяна, которую заставили выступать в нацистской форме, подала в суд на Ижевскую епархию
14.01.2021, 13:31,
Разное
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Дрессированная мартышка Эльза, выступающая в Ижевском цирке, подала в суд на заказчика рождественского представления, в ходе которого её заставили выполнять трюки в костюме, стилизованном под нацистскую форму.
Ответчиком по иску будет Ижевская епархия.
Как заявил официальный представитель Эльзы, при подготовке представления никто не объяснил мартышке, что означает её сценический костюм. А даже если бы и объяснил, она не смогла бы отказаться выступать:
– Обезьяна была поставлена в безвыходное положение. Ей предстояло либо надеть униформу армии, целей и идей которой она не разделяет, либо остаться голодной. А может быть, и избитой. Эльза сейчас не может выступать, плохо ест и посещает психолога.
Истица требует от Ижевской епархии официальных извинений и денежную компенсацию. В её иске говорится:
– Вопиющее принижение достоинства высшего примата – ближайшего предшественника человека на эволюционной лестнице, недостойно организации, призванной сеять разумное, доброе и вечное. Особенно ужасно это выглядит в год 76-летия Великой Победы и буквально накануне 212-летия сэра Чарльза Дарвина.
В Ижевской епархии категорически отвергают претензии Эльзы.
Там утверждают, что никто из священнослужителей не заставлял мартышку надевать нацистскую форму. Епархия лишь заказала цирку рождественское представление с традиционными персонажами – бойцами Красной Армии, фашистами и детьми. Конкретные творческие решения оставались на усмотрение режиссёра цирка.
Кроме того, священники требуют убрать из иска упоминания об эволюции и родство высших приматов с человеком.
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