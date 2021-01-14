Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози достигли соглашения о разводе по зуму

14.01.2021, 13:22, Разное

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Пандемия коронавирусной инфекции внесла изменения почти во все стороны жизни – теперь даже урегулировать развод можно по интернету, не встречаясь лишний раз с экс-партнером в суде. Именно так, при помощи программы Zoom, достигли соглашения в нелегком вопросе расставания актриса Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози. Это подтвердили адвокаты обеих сторон, но мировое соглашение еще не подписано – по словам Нэнси Чэмтоб, адвоката Мэри-Кейт, бывшие супруги сделают это уже на следующей неделе. Окончательное слушание назначено на 25 января.

Примечательно, что начало 15-минутных переговоров задержалось, так как у Мэри-Кейт возникли проблемы с подключением. “Вы слышите меня? Я очень извиняюсь, пытаюсь подключиться с двух компьютеров. Не понимаю, что происходит”, – говорила актриса. Оливье в это время спокойно ожидал начала слушания и пил кофе, не пытаясь помочь или завязать диалог с экс-супругой. В итоге, Мэри-Кейт все же удалось выйти в эфир, результаты их соглашения официально не раскрываются, однако, согласно брачному договору, состояние Олсен – а это около 250 миллионов долларов – точно останется при ней. Также, по данным иностранных СМИ, пара выставила на продажу свой таунхаус в Нью-Йорке за 13,5 миллионов долларов.

Отметим, новость о том, что американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака, появилась в середине мая прошлого года. Как пара ни мечтала скрыть это от общественности, из-за пандемии коронавируса все тайное стало явным. С разводом возникли большие проблемы: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране суд Нью-Йорка ввел восьминедельный мораторий на все уголовные и гражданские судебные разбирательства, которые не считаются срочными. Но как только мораторий был отменен, адвокаты Олсен добились первой победы – в конце мая их заявление было принято.

Как сообщал E! News, Олсен настаивала на срочном расторжении брака с Саркози: по ее словам, указанным в судебной жалобе, Оливье без предупреждения расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке и намеревался выселить ее оттуда, “ставя срок до 18 мая”. Адвокаты Олсен пробовали через суд запретить ему распоряжаться квартирой и нарушать условия брачного договора: их первая заявка была отклонена – суд не посчитал случай срочным, но вторая, отправленная в соответствии с процедурой рассмотрения вопросов общего порядка, была принята и обработана.

Напомним, Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом.

В октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.