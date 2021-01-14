Какие уголовные дела грозят Алексею Навальному в России?

14.01.2021, 11:28, Разное

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Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию. Что с ним произойдет на родине, однозначно сказать не берется никто. В интернете обсуждают несколько вариантов развития событий, в том числе и уголовное преследование: в отношении политика заведено сразу несколько дел.

Дело о мошенничестве

Возбуждено 29 декабря 2020 года.

Обвинение: часть 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”.

Версия следствия: Навальный и его фонды собирали пожертвования. Из собранных 588 млн рублей больше половины – 356 млн рублей (около $5 млн) – якобы потрачено на личные цели.

Вопросы к следствию:

откуда следователи взяли все эти цифры, за какой период считали пожертвования, почему решили, что деньги были потрачены на личные цели;

кто потерпевший: у кого Навальный взял деньги и кого обманул?

Наказание: до 10 лет лишения свободы.

Дело “Ив Роше”

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега обвинили в том, что их бизнес по доставке посылок нанес ущерб крупному клиенту – косметической компании “Ив Роше”. Алексею дали условный срок, его брату Олегу – реальный: 3,5 года колонии. Все эти сроки давно истекли, Олег Навальный вышел на свободу летом 2018 года.

Обвинение: части 2.1, 3, 4 статьи 74 УК РФ, пункт 7 статьи 397 УПК РФ “Неисполнение возложенных обязанностей”.

Сейчас вдруг Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и потребовала от него явиться в инспекцию 29 декабря. Алексей Навальный не явился, потому что находился на лечении в Германии после отравления. ФСИН считает, что мог бы и явиться: по мнению ведомства, политик был достаточно здоров. Шестилетний испытательный срок кончался 30 декабря. Теперь его могут посадить.

Какое наказание могут вменить Навальному – неизвестно. Его условный срок составлял 3,5 года.

Дело о клевете

Это уголовное дело появилось летом 2020 года. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко снялся в агитационном ролике и таким образом поддержал изменения Конституции, которые предложил Владимир Путин. Навальный в твиттере написал, что участники агитки – “продажные холуи” и “позор страны”.

Обвинение: часть 2 статьи 128.1 УК “Клевета”.

Провластные журналисты и общественные деятели потребовали от правоохранительных органов обратить внимание на высказывание Навального. Заявление написал юрист Илья Ремесло.

Одно время казалось, что дело заглохло, но нет. Удивительное совпадение: именно 13 января, когда Навальный объявил о своем возвращении в Россию, Илья Ремесло сообщил, что суд возобновил производство.

Наказание: штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов.

Если клевета на ветерана будет доказана, Навальному грозит штраф на сумму примерно 7 тысяч долларов или обязательные работы. Лишения свободы статья не предусматривает. Однако обвинение по “клевете” может привести к ужесточению наказания или изменению меры пресечения по другим делам Алексея Навального.