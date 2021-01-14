Мужчина вколол себе в вену галлюциногенные грибы, а они проросли у него внутри

14.01.2021, 10:06, Разное

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30-летний мужчина был доставлен в отделение неотложной помощи после того, как он ввел себе в вену чай из "волшебных" грибов и они проросли в его кровеносной системе.

Об этом примечательном гражданине США, чье имя указано лишь как "мистер Икс", рассказали исследователи из медицинской школы Университета Крейтон (штат Небраска).

Указано, что пациент длительное время страдал от депрессии и биполярного расстройства, а также имел зависимость от опиоидных наркотиков. Его эксперимент с "волшебными" грибами был последней отчаянной попыткой самолечения.

Мистер Икс нашел где-то и сварил галлюциногенные псилоцибиновые грибы как чай, потом отфильтровал смесь через ватный тампон, а потом залил ее в шприц и ввел себе внутривенно.

Через несколько дней мистеру Иксу стало так плохо, что его срочно доставили в больницу на Скорой, где медицинский персонал обнаружил в его крови бактериальную и грибковую инфекцию. Выяснилось, что попав в кровь, "волшебные" грибы вида Psilocybe cubensis начали активно размножаться, словно попали в благоприятную для себя среду.

Ранее врач выписал мистеру Иксу психотропные препараты рисперидон и вальпроит, но по всей видимости они не приносили пациенту желаемого облегчения и именно поэтому он обратился к более радикальному "лечению".

В поисках средства, которое смогло бы побороть его опиоидную зависимость, мистер Икс наткнулся на статью, в которой рассказывалось о благоприятных терапевтических эффектах микродоз ЛСД и галлюциногенных грибов с псилоцибином. Именно после этого у него возникла "гениальная" мысль об инъекции грибным чаем.

После инъекции пациент стал ощущать сильнейшую сонливость, у него пожелтела кожа как при желтухе, открылся понос, и все это сопровождалось тошнотой и рвотой. Ему повезло, что его родные и друзья были рядом и вовремя вызвали Скорую.

При первичном обследовании выяснилось, что у пациента кровяное давление на уровне 75/47 (сильно пониженное), усиленное сердцебиение и проблемы с дыханием. Внешне пациент выглядел и вовсе пугающе – с желтушной кожей, иссушенной слизистой и цианозом губ и ногтей (синюшность).

Психически пациент тоже пострадал, указывается, что его состояние было "крайне сбитым с толку" и он не мог нормально отвечать на заданные ему вопросы.

Был проведен ряд лабораторных исследований, которые выявили несколько проблем, включая тромбоцитопению, гипонатриемию, гиперкалиемию, гипохлоремию, гипокальциемию, острую почечную недостаточность и острое повреждение печени.

Затем мистера X перевели в отделение интенсивной терапии после того, как у него появились признаки полиорганной недостаточности (отказ работы сразу нескольких внутренних органов), которые привели к септическому шоку и острой дыхательной недостаточности.

Посев крови выявил бактериемию (наличие бактерий в крови) и фунгемию (наличие в крови грибков или дрожжей). Далее выяснилось, что фунгемию вызвали грибы вида Psilocybe cubensis, они усиленно размножались в крови мистера Икс.

В общей сложности мистер Икс провел в больнице 22 дня, 8 из которых в отделении интенсивной терапии. На момент написания статьи он все еще находился на длительном лечении даптомицином, меропенемом и вориконазолом.

В конце докладе указано, что "Случай, описанный выше, подчеркивает необходимость постоянного просвещения населения относительно опасностей, связанных с использованием этого и других лекарств не по назначению".