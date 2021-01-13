Трижды проклятый – «Герон Аллен»

13.01.2021, 20:14, Разное

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Так повелось, что только самым дорогим и редким камням сопутствуют захватывающие, запутанные, а иногда и трагические истории. Как правило, речь обычно идет об алмазах, изумрудах, рубинах и сапфирах. Но есть исключения и для полудрагоценных камней.

Аметист «Герон Аллен» ничем особенным не выделялся среди своих собратьев, кроме одного – невероятной способностью отправлять на тот свет каждого, кто становился его несчастливым обладателем.

У аметиста двоякая слава. С одной стороны, он издавна носит репутацию вдовьего камешка. «Остерегайтесь его, женщины, обрученные или замужние», — такие слова были вырезаны на одной из глиняных табличек шумерским жрецом еще 30 столетий тому назад.

Почему за камнем закрепилась дурная слава? Аметист, оправленный в серебро, обычно носили женщины, потерявшие горячо любимого мужа. Женщина, носящая украшение из этого камня, словно дает обещание никогда не впускать в свое сердце чувство любви к другому мужчине.

С другой стороны, камень всегда считался счастливым, в Риме его даже называли благословенным, веря, что он приносит удачу, покой, врачует нервные расстройства. Но в каждом правиле есть исключения. Вот и аметист, позже получивший имя «Герон Аллен», показал себя с совершенно другой стороны.

До середины XIX века о большом ярко-фиолетовом аметисте знали разве что в индийском городе Канпур, где он мирно покоился в одном из храмов. В этом старинном индийском городе в XIX веке, во времена владычества Британской Ост-Индской компании, располагался британский военный гарнизон.

Как известно, англичане не желали держать в Индии слишком многочисленный контингент собственных войск, поэтому создали армию сипаев — местных, индийских наемников, вооружив их современным оружием – ружьями и пушками (взамен сабель).

Силами сипаев воспользовались индийские феодалы, неограниченная власть которых с приходом британцев была сильно ущемлена. Достаточно было раздуть огонь религиозных чувств – среди сипаев были как мусульмане, так и индуисты. Этим и воспользовались.

Поводом стал, казалось бы, совершенно невинный факт. Подстрекатели бунта заметили, что англичане смазывают ружья коровьим или свиным жиром, в чем усмотрели святотатство. Индуисты были возмущены убийством священных коров, для мусульман действия англичан тоже оказались оскорбительны, для них недопустимо даже прикасаться к свинье.

В июне 1857 года в городе Канпур вспыхнуло восстание против британцев, которых казнили прямо на улице. Оставшиеся в живых женщины и дети были заключены под стражу на вилле Бибигар («Дом для леди»).

15 июля был отдан приказ казнить пленных. Повстанцы отказались собственноручно убивать женщин и детей, поэтому палачами стали мясники (каста неприкасаемых). Более сотни женщин и детей были убиты, их останки разрубили на куски и бросили в колодец.

Британские войска вошли в город на следующий день – 16 июля. Англичане быстро расправились с бунтовщиками. Пойманных мятежников заставили собственноручно соорудить себе виселицы рядом с Бибигаром. Предводителей мятежа привязали к пушкам и выстрелили.

Палачам из низшей касты велели сначала казнить своих господ, а потом повесили их самих. Индусов накануне казни заставляли есть говядину, а мусульман – свинину. Англичане окружили и подожгли соседние деревни, в которых укрылись мятежники, всех кто пытался выбежать из огня – расстреливали. «Помни Канпур!» — стало боевым кличем британских солдат в борьбе с повстанцами других городов.

Во время этих трагических событий аметист и оказался в руках британского кавалерийского полковника Уильяма Ферриса. Спустя некоторое время по неизвестным причинам полковника стали одна за одной преследовать крупные финансовые неприятности. Спустя несколько лет, не выдержав ударов судьбы, обанкротившийся Уильям Феррис тяжело заболел и вскоре умер.

Получивший в наследство камень сын Ферриса почувствовал, что его как будто преследует злой рок. Надеясь избавиться от драгоценности, Феррис-младший подарил аметист своему приятелю. Однако вскоре новый владелец камня по непонятной причине застрелился. В своей предсмертной записке он просил вернуть аметист прежнему хозяину.

Феррису с трудом верилось, что злополучный камень снова находится в его руках. Проклиная полученный в наследство аметист и твердо решив на этот раз избавиться от него раз и навсегда, в 1890 году он передал его в Музей естественной истории. Так проклятый камень оказался у сотрудника музея Эдварда Герона Аллена.

Аллен был высокообразованным и всесторонне развитым человеком. Будучи юристом по образованию, он написал переиздающуюся и в наши дни монографию о секретах изготовления скрипок. Зная множество языков, переводил рубаи Омара Хайяма. Был в дружеских отношениях с Оскаром Уайльдом. На его счету множество исследований в области естествознания. Все это делало Герона Аллена одним из виднейших британских ученых того времени.

Ничего не утаивая, Феррис честно рассказал Аллену об истории злополучного аметиста. Эдвард считал себя невосприимчивым к любым суевериям и предрассудкам. Однако прошло немного времени, и даже ему стало казаться, что непонятным образом камень своей негативной энергией оказывает влияние на его жизнь.

Понимая, что эти ощущения могут быть просто самовнушением, Аллен все-таки сделал несколько попыток избавиться от злосчастного камня. Он несколько раз дарил аметист своим друзьям, но проходило немного времени, и они под разными предлогами, извиняясь, возвращали ему подарок обратно. Одна певица, например, пожаловалась, что у нее совсем не стало голоса. В конце концов, Аллен, отчаявшись, выбросил аметист в один из лондонских каналов. Казалось, что теперь-то уж камень исчез в мутных водах навсегда.

Невероятно, но спустя три месяца аметист был поднят на поверхность земснарядом, углублявшим дно. Чудом заметившие камень среди грязи и ила рабочие отнесли его перекупщику. А тот, в свою очередь, отнес аметист, да не куда-нибудь, а в отдел минералов Музея естественной истории. Где и передал его сотруднику музея Эдварду Герону Аллену.

В глазах Аллена история с проклятым камнем приобретала все более зловещий, мистический оттенок. Опасаясь к тому же за жизнь своих близких, Эдвард в отчаянии предпринял еще одну попытку выбросить аметист. Совсем недавно неподвластный суевериям ученый, последовательно упаковав камень в семь коробок, отдал его на хранение в банк, распорядившись вскрыть пакет через три года после его смерти.

Эдвард Герон Аллен умер в 1943 году. Через несколько лет его дочь вернула аметист в Музей естественной истории. Вместе с камнем она передала и записку отца, с предостережением не брать в руки «злополучный камень, обагренный кровью» и советом новому владельцу забросить его подальше в море.

Но наследники камня не последовали его совету. Сейчас аметист «Герон Аллен» выставлен в экспозиции музея, а экскурсоводам доставляет удовольствие рассказывать о его истории. В пояснительной этикетке к аметисту камень совершенно официально назван «трижды проклятым». А внук Эдварда Герона Аллена — бывший морской офицер Айвор Джонс — наотрез отказывается брать в руки бывшую семейную реликвию.