Аэропорт Внуково заявил о своем банкротстве

13.01.2021, 19:11, Разное

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Один из крупнейших аэропортов Москвы сделал заявление о своем скором закрытии на фоне катастрофического финансового положения. Кризис в экономической системе Внуково обнаружился совершенно внезапно.

«Сегодня мы получили финансовую отчетность за прошлый год и увидели, что авиаперевозки – это очень нерентабельное занятие. Нужно много денег на обслуживание, безопасность и другие моменты. Коронавирус нас опять же сильно подкосил. Да и сам я в последнее время что-то устал. Знаете, очень устал. Мы еще два дня как-то поработаем, выполним все наши обязательства, а потом все — закрываемся навсегда», — заявил директор Внуково Иван Соколов.

Закрытие аэропорта никак не повлияет на запланированные полеты самолетов из-за рубежа. С 16 января все заграничные рейсы будут перенаправляться в международный аэропорт Магадана.

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