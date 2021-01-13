 

«Будем отбирать марихуану» – Великобритания ответила Нидерландам за отобранные у водителей бутерброды

13.01.2021, 18:11, Разное
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Глава таможенной службы Великобритании Джэк Голсуорт пригрозил нидерландской стороне жёсткими ответными мерами за действия таможенников, отбиравших у британских водителей бутерброды с ветчиной, ссылаясь на запрет для Соединённого Королевства ввозить в ЕС ряд продуктов, включая мясо, фрукты, овощи и рыбу.

– Мы давно не сталкивались с таким беспардонным отношением к нашим гражданам, и ведь буквально месяц назад мы были с Нидерландами были в одной европейской семье. Но если уж на то пошло, то мы ответим по-британски жёстко. Я уже дал поручение нашей таможенной службе изымать у всех граждан Нидерланды марихуану. И так будет, пока бесчинства в отношении британцев не прекратятся, – заключил Голсуорт.

В Нидерландах спокойно отреагировали на заявления из Лондона и добавили, что намерены придерживаться правил ЕС в отношении стран, не входящих в объединение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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