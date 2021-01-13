Герцогиня Камилла представила новую открытку со своим участием

13.01.2021, 16:40, Разное

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Еще в середине декабря принц Чарльз и герцогиня Камилла представили свою рождественскую открытку, на которой они запечатлены на фоне цветущего сада их поместья Биркхолл в Шотландии. Но оказалось, что герцогиня Корнуолльская отправляла подданным и другой вариант открытки – уже только со своим участием. Каждому, кто поздравил ее с Рождеством, Камилла отправила в ответ написанное ею лично поздравление. В качестве снимка она выбрала тот, что был сделан в августе прошлого года. Тогда герцогиня вместе с принцем Чарльзом посетила поминальную службу в честь 75-й годовщины победы над Японией – в Национальном Мемориальном дендрарии в Стаффордшире.

Благодарю вас от всей души за столь доброе поздравление с Рождеством. Желаю вам здоровья и счастливого Нового года,

– было напечатано на каждой открытке, а имя получателя и подпись Камилла писала от руки, чем привела всех поклонников в восторг.

Напомним, прошедшее Рождество представители британской королевской семьи встречали по отдельности. Такое решение приняли королева Елизавета II и принц Филипп: они отказались переезжать в Сандрингем, где отмечают Рождество в кругу всей семьи с 1988 года. Монаршая чета осталась в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября, и более того, впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп провели этот день в одиночестве.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла отметили праздник в своем поместье Хайгроув в Глостершире, а чуть позже, по слухам, они все же навестили Елизавету II и принца Филиппа в Виндзоре.