Скандалы: Земля для солидных господ

13.01.2021, 15:48, Разное

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Как экс-глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода казённый остров продал

Следственный комитет продолжает расследовать дело о незаконной продаже острова Огуречный в Новосибирском водохранилище. По версии следствия, с подачи бывшего главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды земля отошла местной фирме под строительство элитного посёлка. За превышение должностных полномочий экс-чиновнику теперь грозит до семи лет колонии, а богатым «дачникам» — выселение и судебные тяжбы.

Цена вопроса

Разбираться с законностью строительства посёлка новосибирские силовики начали ещё в марте 2016 года. По версии следствия, Олег Лагода продал остров площадью 175 тысяч квадратных метров некоему ДНТ «ФМК» всего за 10 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость уже тогда достигала 55 миллионов.

При этом чиновника не смутило то, что остров находился в федеральной собственности и относился к зоне рекреационного назначения. По закону этот статус исключает возможность его передачи в частную собственность.

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Видео задержания главы Искитимского района Олега Лагоды. Видео © Youtube.com / Курьер. Среда. Бердск

Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев от имени государства направил в суд иски о признании недействительными договоров купли-продажи.

— Как показала проверка, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Кроме того, земельный участок был предоставлен товариществу для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Летом 2020 года суд постановил изъять землю у частников и вернуть её в федеральную собственность. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». Оперативное сопровождение вело УФСБ России по Новосибирской области. 28 декабря был задержан Олег Лагода. При этом сейф экс-главы района пришлось вскрывать с помощью болгарки — добровольно открыть его чиновник наотрез отказался.

По версии ГСУ СКР по Новосибирской области, экс-чиновник решил продать остров ещё в июне 2013 года. Тогда он подписал постановление о предоставлении земельного участка в совместную собственность членам ДНТ. А в августе 2014 года Лагода заключил с компанией ФМК договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного товарищества.

Новые «островитяне»

Владельцами компании ФМК являются местные бизнесмены Юрий Логуткин, Владимир Непомнящих, Евгений Черных, Дмитрий Тонких и Ярослав Солоха. Двое последних также владеют фирмой «Фуд-мастер-консалтинг», в которой Непомнящих значится гендиректором.

Фирма «Фуд-мастер-консалтинг» в своё время появилась благодаря компании «Фуд-мастер», известной ресторанными сетями «Вилка-ложка» и «Рыба.Рис». Сейчас под её управлением находятся десятки ресторанов с географией от Самары до Якутска. Нынешним бенефициаром УК «Фуд-мастер» является Николай Машкарин, депутат Новосибирского областного законодательного собрания и крупный бизнесмен с различными интересами, в том числе в сфере строительства.

Ранее компания «Фуд-мастер-консалтинг» была застройщиком элитного коттеджного посёлка «Загородный клуб «Морозово», расположенного на соседнем полуострове Солдатский. Кроме того, Солоха и Тонких владеют строительной компанией ДВС, которая реконструировала территорию Морозовского сельсовета.

Начиная с 2015 года партнёры начали массированную пиар-кампанию в поддержку элитной стройки. Потенциальных покупателей завлекали финским проектом домов, собственными пляжами и пирсами для катеров, реликтовыми соснами и берёзами. В посёлке для местных жителей даже планировалось возвести клуб для совместных мероприятий. Ярослав Солоха, ставший лицом компании ФМК, мелькал едва ли не во всех местных СМИ, не уставая повторять, что «остров — это уникальный проект для состоятельных людей».

В 2020 году на острове успели размежевать более 100 участков площадью от десяти соток до нескольких гектаров. Сотка земли досталась компании ФМК за 5 тысяч рублей, а продавали её уже по 200–350 тысяч в зависимости от расположения. Вместе с землёй дачникам предлагали дома из клеёного бруса стоимостью до 30 миллионов рублей.

Лайф выяснил имена некоторых покупателей участков на Огуречном. Среди них встречаются весьма известные люди. Например, более двух гектаров принадлежит самому богатому депутату Новосибирского горсовета — Кириллу Покровскому. В 2019 году народный избранник указал в декларации доход за предыдущий год в размере 75 миллионов рублей.

Ещё два участка принадлежат полному тёзке бывшего замглавы УМВД России по Новосибирской области Вячеславу Певневу. В ноябре прошлого года он упоминался в истории с пропажей из банковской ячейки «Альфа-банка» 130 миллионов рублей. Лайф писал о том, что именно он мог быть владельцем пропавших денег.

Семьи Солохи и Тонких — это, пожалуй, основные владельцы земли на острове. У Тонких в собственности находилось до 16 участков. Часть из них принадлежит отцу Дмитрия — семикратному чемпиону мира по вольной борьбе Виктору Тонких. У Солохи на пару с супругой было девять участков.

Земля в тягость

Интересно, что в октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал Ярослава Солоху банкротом из-за долгов более чем на два с половиной миллиона рублей, причём 2,2 миллиона — земельный налог.

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказался документ о реструктуризации долга, согласно которому Солоха обязался выплатить его до мая 2022 года. При этом он заявил, что в 2020 году планирует продать дом с участком на острове, за который намерен получить 13 миллионов рублей.

Остров невезения

Получить комментарии у представителей компании ФМК Лайфу не удалось — телефоны не отвечают, сайт давно уже не работает. Владельцы участков пытаются оспорить решение суда, признавшего сделки недействительными. Сначала они намерены пройти все инстанции, а затем уже определиться с требованиями к компании ФМК.

Интересная деталь: после вынесения решения о возвращении Огуречного в федеральную собственность и задержания Лагоды новосибирские сайты недвижимости запестрели объявлениями о продаже особняков на полуострове Солдатский. Цена на них сейчас доходит до 60 миллионов рублей, но, возможно, вскоре может упасть. Похоже, владельцы элитной недвижимости заподозрили, что их ждёт аналогичная участь. И теперь пытаются спасти свои деньги.

Казённые дела

Решение Олега Лагоды о продаже острова пришлось на период губернаторства Василия Юрченко, весной 2014 года отстранённого от должности президентом РФ в связи с утратой доверия. Экс-глава региона стал фигурантом двух уголовных дел по той же ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», что и Лагода.

В одном случае, по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко распорядился изменить статус земель, которые Новосибирский опытный завод измерительных приборов использовал для испытаний боеприпасов, и сделать их землями сельскохозяйственного назначения. Во втором случае его обвиняли в продаже по заниженной стоимости имущественного комплекса в центре Новосибирска и прилегающего к нему земельного участка. Тогда шла речь об ущербе государству в размере 22 миллионов рублей. Обвинение по первому делу развалилось, а Юрченко даже получил компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 212 тысяч рублей. По второму делу экс-губернатор был приговорён к трём годам условного срока.

Евгений Кузнецов