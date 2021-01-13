Скандалы: Мордашов-младший отдаст долг Родине

13.01.2021, 14:00, Разное

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Владельца доли в золотодобывающей компании и сына главы «Северстали» отчислили из ВШЭ за неуспеваемость и отправили служить в армии

Никиту Мордашова, сына миллиардера Алексея Мордашова F 4, летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился на совместной программе с LSE (London School of Economics — Лондонская школа экономики, выступает оператором программы). Об этом Forbes рассказал его знакомый и подтвердил источник, близкий к вузу. Его знакомый также сказал, что сын миллиардера после этого отправился служить в армию. В ВШЭ отказались комментировать эту информацию, представитель миллиардера также отказался от комментариев.

Мордашов-младший поступил в ВШЭ летом 2019 года на бакалаврскую программу «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям», набрав 228 баллов. Он обучался на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 000 рублей в год.

Согласно данным российского вуза, к сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел в числе худших студентов курса с 2,6 балла из 10 возможных. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказывает знакомый сына миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, он не стремился остаться в вузе.

Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, двое сыновей, один из которых Никита, от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.

Кирилл и Никита в 2019 году стали совладельцами отцовского бизнеса: летом прошлого года бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре — 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold. Передача активов, по словам представителя Мордашова, понадобилась, чтобы сыновья могли войти в курс дела и получить опыт в сфере управления портфелем активов. «В моих компаниях работают около 140 000 человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — объяснял сам Мордашов это решение в беседе с Bloomberg в марте 2020 года. Тем не менее к управлению этими компаниями братья пока не приступили, так как «еще учатся».

В том же интервью Мордашов говорил, что братья могут начать карьеру не в его компаниях, так как им нужно «испытать реальную жизнь», поработав на других, а кумовство создает проблемы для бизнеса. При этом бизнесом, по словам миллиардера, все равно будут управлять менеджеры, но его дети как собственники должны уметь выполнять свои функции, в том числе «приглядывать за менеджментом».

TUI торгуется на бирже, сейчас рыночная стоимость принадлежащего двум сыновьям пакета составляет $1,26 млрд. Стоимость пакета в Nordgold, принадлежащего братьям, по подсчетам Forbes, составляет $3,12 млрд. Пакетами братья владеют через зарегистрированную в декабре 2018 года в Череповце компанию «КН-Холдинг», в ней каждому принадлежит по 50%. Таким образом, стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, можно оценить в $2,19 млрд.

Анастасия Ляликова, Елена Тофанюк