 

Кэти Перри показала личные снимки с Орландо Блумом по случаю его 44-летия

13.01.2021, 13:04, Разное
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Сегодня 44 года исполнилось звезде “Пиратов Карибского моря” и “Властелина колец” Орландо Блуму, и, конечно, одной из первых его поздравила невеста Кэти Перри. Помимо личного признания в любви, певица обратилась к Орландо и через социальные сети. На радость поклонников, она опубликовала серию романтичных фотографий с актером из их личного семейного архива.

Счастливейшего 44-летия, моя любовь, потрясающий отец моей Дав и сверкающее зеркало, которое показывает и отражает во мне то, чего я еще не вижу… Очень благодарна, что моя луна наконец нашла свое солнце. Моя любовь к тебе больше, чем этот мир,

– подписала снимки Кэти, указав в географической метке “Господь послал мне Ангела с небес”. 

Напомним, о том, что между Орландо Блумом и Кэти Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться прошлой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. 

О том, что у пары родится именно девочка, стало известно в апреле 2020 года. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила, что ждет дочь. Малышка Дейзи Дав Блум появилась на свет в конце августа. 



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