Житель штата Коннектикут рассказал о встрече в лесу с сине-серым гуманоидом

13.01.2021, 12:07, Разное

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На днях на сайте американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера была опубликована история жителя Коннектикута (США), которая произошла с ним в 2011 году.

Имя очевидца не разглашается. Он рассказал о том, что однажды вечером гулял в парке Ansonia Nature & Recreation Center, что рядом с городком Ансония, и увидел там гуманоида с синевато-серым свечением.

"Ранней весной 2011 года я прогуливался по парку Ансонии поздним вечером, как я иногда делаю. К слову, несколько лет назад я видел как в этом парке рядом с прудом приземлялся НЛО, похожий на коническое яйцо.

Так вот, когда я наконец решил вернуться домой, было уже очень поздно, около 3 часов ночи. Я шел по окраине леса, рядом с последними домами, когда внезапно из леса выскочил олень и в лихорадочном темпе перебежал улицу буквально в 20 футах от меня. На бегу его так сильно занесло, что он даже свалился на землю, было видно, что он чем-то очень сильно напуган.

Я не думал, что именно я напугал этого оленя, потому что он бежал чуть ли не в мою сторону. Я продолжил идти по тропинке и вскоре прошел мимо фермы, которая была последним домом рядом с лесом. Тропу с одной стороны окружал лес, а с другой поля.

Я шел, не особо смотря ни вперед, ни по сторонам, но внезапно мое тело словно инстинктивно остановилось и я уставился на сущность, которая находилась в 25 ярдах (22 метра) впереди меня. Поза существа была слегка согнувшейся и он выглядел агрессивно, пристально смотря на меня.

Когда я увидел это существо, я уже понимал, что это какое-то инопланетное создание. Оно светилось тусклым серо-голубым светом в свете Луны и свечение было равномерным. Существо выглядело обнаженным, на нем явно не было ни следа одежды.

Я не новичок в теме про НЛО и пришельцев и это существо не было похожим на типичного "Серого" пришельца. У него не было огромной головы, больших глаз и тощих конечностей, на самом деле оно выглядело куда больше похожим на человека по своей форме.

У него было атлетически сложенное тело, напряженное и сосредоточенное, готовое к агрессии. Его взгляд на меня был каким-то отстраненным, оно смотрело на меня как животное в дикой природе смотрит на другое животное, вторгшееся на его территорию.

Мы глядели друг на друга в течении около трех секунд, после чего сущность очень резво повернулась и на полной скорости побежало в лес под углом около 90 градусов к тропинке. Я услышал шорох кустов, когда оно скрылось в лесу, а потом я услышал звук "преследования" слева от меня, это звучало так, словно за этим существом гналось еще что-то и его путь лежал по прямой как раз в ту сторону, куда в лесу скрылось первое существо.

Когда я рассказал своей подруге об этом инциденте, она сказала, что это наверняка просто был какой-то случайный человек, бродящий по лесу. Однако я ощущал от этой встречи странную энергию, то существо так пристально смотрело на меня, что потом я сильно занервничал и не хотел идти дальше по тропинке, боясь нарваться на засаду.

Я гуляю в этом районе поздним вечером или ночью довольно часто и меня не пугают даже олени, которые могут подходить ко мне довольно близко, и разные звуки. Таким образом, если это был реальный человек, то он должен быть очень агрессивным, напряженным и со странной жуткой аурой, чтобы так сильно напугать меня.

К слову, на следующий день я вернулся в это место и обнаружил, что в очень густом массиве из кустарника, травы и деревьев возле тропы есть "прорехи", словно там действительно пробежал кто-то на большой скорости, сминая все перед собой. Мне это казалось просто невозможным".