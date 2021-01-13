«Путин ссыт на Хилари» – В Pornhub объяснили, почему заблокировали аккаунт Трампа

13.01.2021, 8:39, Разное

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Один из самых популярных порнографических сайтов в мире Pornhub навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.

– После тщательной проверки истории поиска с аккаунта Дональда Трампа в последние дни мы увидели такие запросы, как «Пелоси даёт в пилотку», «Байден отсасывает у негра», «Путин ссыт на Хилари» и ряд других оскорбительных вещей, — заявили в Pornhub.

Пресс-секретарь компании Саша Грей рассказала, что ранее Дональд Трамп удовлетворялся писающими проститутками, но после поражения на выборах начал проявлять всё большую агрессию в поисковых запросах.

Наличие видео со сценами насилия в Pornhub объяснили необходимостью выявлять потенциальных агрессоров и наказывать их раньше, чем это сделает правосудие.

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