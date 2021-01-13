Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

13.01.2021, 4:58, Разное

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Некоторые соперники могут использовать осаду Капитолия как катализатор новых злонамеренных действий

Published: Jan. 11, 2021 By Stratfor analysts

Через разбитое стекло входных дверей Капитолия можно увидеть здание Верховного суда США. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Противники США, вероятно, воспримут недавнюю осаду Капитолия как возможность, в преддверии Дня инаугурации, быстро предпринять меры направленные против интересов США, рассчитывая, что отвлеченный Вашингтон будет плохо подготовлен для ответа на провокации, которые могут усилить их влияние на переговорах с приходящей администрацией избранного президента Джо. Байдена.

С 6 января несколько ключевых должностных лиц служб национальной безопасности объявили о своей отставке, что сократило штат экспертов по безопасности, которые имеют давние отношения с президентом Дональдом Трампом.

Чтобы избежать чего-либо, близкого к повторению осады 6 января, сотрудники органов национальной безопасности в Вашингтоне будут сосредоточены на обеспечении безопасности мероприятий, связанных с Днем инаугурации 20 января, хотя это может отвлечь ресурсы и внимание от потенциальных внешних угроз.

В число правительственных чиновников, которые на данный момент ушли в отставку после осады 6 января, входят заместитель советника Трампа по национальной безопасности (который также является ключевым помощником по Китаю), а также пять старших директоров Совета национальной безопасности, чьи зоны ответственности охватывают Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Россию, страны Африки к югу от Сахары, оружие массового уничтожения и оборонную политику. Этот уход пополнил длинный список вакансий и отставок, которые мешали администрации Трампа.

Оставшиеся высокопоставленные чиновники в администрации Трампа, вероятно, проведут свои последние дни, занятые собственными расчетами по увольнению, поскольку они взвешивают свои решения с точки зрения последствий для потенциала своей пост-трамповской службы.

Руководителям министерства обороны США также придется столкнуться с широкой критикой медленной мобилизации подразделений Национальной гвардии при выдвижению к Капитолию. Тем временем должностным лицам ФБР и Министерства внутренней безопасности придется столкнуться с критикой того, что они игнорировали внутреннюю угрозу насилия со стороны правых, что может еще больше отвлечь их внимание от потенциальных внешних угроз.

Противники США широко охарактеризовали хаос в Капитолии как свидетельство того, что Вашингтон не имеет права читать лекции другим странам о своем поведении. Они также заявили о ложной эквивалентности бунтовщиков Капитолия и активистов в своих странах, чтобы оправдать свои недавние репрессии против инакомыслия.

Некоторые противники могут использовать осаду Капитолия в качестве катализатора для новых злонамеренных действий, в то время как другие вместо этого будут использовать события 6 января для оправдания своего дестабилизирующего поведения.

Иран, агрессивное поведение которого обострилось в первую неделю нового года, может предпринять ряд шагов против Соединенных Штатов, таких как проведение более провокационных действий в Персидском заливе или поощрение своих ставленников атаковать силы и интересы США в регионе. Тегеран может рассчитывать, что он может сделать это практически безнаказано, и что такие шаги могут укрепить его переговорный потенциал с приходящей администрацией Байдена, которая ясно дала понять, что после вступления в должность он будет уделять приоритетное внимание переговорам с Ираном .

Северная Корея , хотя, вероятно, воздержится от каких-либо серьезных шагов до прихода Байдена к власти, может прибегнуть к тактике словесного запугивания, особенно если лидер Ким Чен Ын поймет, что даже риторическая провокация может укрепить его положение внутри страны после недавно признанных им экономических неудач .

Китай , который сравнил бунтовщиков в Капитолии с активистами движения за демократию в Гонконге, может использовать хаос в Соединенных Штатах , чтобы оправдать дальнейшее наращивание своего продолжающегося подавления инакомыслия в городе – проводя безосновательные параллели между осадой Капитолия и штурмом Законодательного совета Гонконга протестующими в 2019 году . Пекин также может продемонстрировать свою силу в таких горячих точках, как Южно-Китайское море или Тайваньский пролив. Китайские государственные СМИ широко охарактеризовали осаду Капитолия как отражение провала демократической системы США, а Global Times назвала это признаком «внутреннего коллапса».

Россия, чьи политики и СМИ упивались событиями 6 января, может предпринять репрессивные шаги дома или провокационные действия в различных регионах за рубежом, например, в Сирии или на Украине. Российские военно-морские или воздушные силы могут также тестировать оборону вблизи уязвимых районов, таких как Северная Атлантика или Аляска. Российские лидеры с готовностью использовали насилие в Капитолии, чтобы высмеивать американскую демократию и изображать события как самый явный признак того, что Соединенные Штаты не должны диктовать глобальные нормы.

Даже союзники США, такие как Египет и Израиль , могут предпринять дестабилизирующие шаги в ближайшие дни, поскольку они считают, что столкнутся с меньшим сопротивлением со стороны более сочувствующей им администрации Трампа по сравнению с сопротивлением со стороны ее неизбежного преемника. Каир может усилить внутренние репрессии до того, как к власти придет более скептически настроенная администрация США, в то время как израильские политики могут пообещать аннексировать или построить больше поселений на палестинской территории, особенно когда Израиль вступает в новый сезон выборов, который расширит возможности националистов.

В более долгосрочной перспективе противники США, вероятно, воспользуются событиями 6 января, чтобы помешать усилиям администрации Байдена активизировать продвижение демократии за рубежом, обеспечить соблюдение глобальных норм и наказать за плохое поведение, а также более широкие усилия по восстановлению авторитета Америки и ее влияния в мире.

Противники также, вероятно, подумают, как они могут использовать острые разногласия в обществе, проявившееся 6 января, в том числе посредством дальнейших усилий по дезинформации в Интернете, некоторые из которых в первую очередь помогли спровоцировать осаду Капитолия. Многочисленные противники США – от конкурентов-сверхдержав, таких как Китай и Россия, до региональных игроков, таких как Иран и Северная Корея, и даже местных, таких как Беларусь и Зимбабве, – публично представили осаду Капитолия как доказательство того, что Соединенные Штаты неспособны руководить миром. .

Насилие в Капитолии также подпитывает ревизионистские нарративы из таких стран, как Китай и Россия, о том, что управляемая США западная система демократии по своей сути несовершенна по сравнению с управлением и предполагаемой стабильностью авторитарных режимов.

В своем сообщении в социальной сети лидер комитета по иностранным делам в верхней палате российского законодательного собрания написал: «Праздник демократии закончился. К сожалению, она достигла дна … Америка больше не указывает курс и поэтому потеряла все право устанавливать его. И даже более того, чтобы навязать это другим ».

Президент Зимбабве также призвал к прекращению санкций в отношении своей страны, заявив, что Соединенные Штаты «не имеют морального права наказывать другую нацию под предлогом защиты демократии».

Эта статья опубликована с разрешения Stratfor.