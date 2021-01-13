 

Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

13.01.2021, 4:58, Разное
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Некоторые соперники могут использовать осаду  Капитолия как катализатор  новых злонамеренных действий

Published: Jan. 11, 2021   By Stratfor analysts 

Через  разбитое стекло  входных дверей Капитолия  можно увидеть  здание Верховного суда  США. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Противники США, вероятно, воспримут недавнюю осаду Капитолия как возможность,  в преддверии Дня инаугурации,  быстро предпринять меры  направленные  против интересов США, рассчитывая, что отвлеченный Вашингтон будет плохо подготовлен для ответа на провокации, которые могут усилить их влияние на переговорах с приходящей администрацией  избранного  президента   Джо. Байдена. 

С 6 января несколько ключевых должностных лиц   служб  национальной безопасности объявили о своей отставке, что сократило штат экспертов по безопасности, которые имеют давние отношения с президентом Дональдом Трампом.

Чтобы избежать чего-либо, близкого к повторению осады 6 января, сотрудники органов национальной безопасности в Вашингтоне будут сосредоточены на обеспечении безопасности мероприятий, связанных с Днем инаугурации 20 января, хотя это может отвлечь ресурсы и внимание от потенциальных внешних  угроз. 

  • В число правительственных чиновников, которые на  данный момент  ушли в отставку после осады 6 января, входят заместитель советника Трампа по национальной безопасности (который также  является ключевым помощником по  Китаю), а также пять старших директоров Совета национальной безопасности, чьи зоны ответственности охватывают Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Россию, страны Африки к югу от Сахары, оружие массового уничтожения и оборонную политику. Этот уход пополнил длинный список вакансий и  отставок, которые мешали администрации Трампа.

  • Оставшиеся высокопоставленные чиновники в администрации Трампа, вероятно, проведут свои последние дни, занятые собственными расчетами по увольнению, поскольку они взвешивают свои  решения с  точки  зрения  последствий для  потенциала  своей пост-трамповской  службы. 

  • Руководителям министерства обороны США также придется столкнуться с широкой  критикой медленной мобилизации подразделений Национальной гвардии при  выдвижению к  Капитолию. Тем временем должностным лицам ФБР и Министерства внутренней безопасности придется столкнуться с критикой того, что они игнорировали  внутреннюю угрозу насилия  со  стороны  правых, что может еще больше отвлечь их внимание от потенциальных внешних угроз.

Противники США широко охарактеризовали хаос в Капитолии как свидетельство того, что Вашингтон не имеет права читать лекции другим странам о своем поведении. Они также заявили о ложной эквивалентности бунтовщиков Капитолия и активистов в своих странах, чтобы оправдать свои недавние репрессии против инакомыслия. 

Некоторые противники могут использовать осаду Капитолия в качестве катализатора для новых злонамеренных действий, в то время как другие вместо этого будут использовать события 6 января для оправдания своего дестабилизирующего поведения. 

  • Иран,  агрессивное поведение которого обострилось в первую неделю нового года, может предпринять ряд шагов против Соединенных Штатов, таких как проведение более провокационных действий в Персидском заливе или поощрение своих ставленников атаковать силы и интересы США в регионе. Тегеран может рассчитывать, что он  может  сделать это   практически безнаказано, и что такие шаги могут укрепить его переговорный потенциал с приходящей администрацией Байдена, которая ясно дала понять, что после вступления в должность он будет  уделять приоритетное внимание переговорам с Ираном .

  • Северная Корея , хотя, вероятно, воздержится от каких-либо серьезных шагов до прихода Байдена к власти, может прибегнуть к тактике словесного запугивания, особенно если лидер Ким Чен Ын поймет, что даже риторическая провокация может укрепить его положение  внутри страны после недавно признанных им экономических неудач .

  • Китай , который сравнил бунтовщиков в Капитолии  с   активистами  движения за демократию в Гонконге, может использовать хаос в Соединенных Штатах , чтобы оправдать  дальнейшее наращивание своего продолжающегося подавления инакомыслия в городе  – проводя  безосновательные параллели между осадой Капитолия и  штурмом  Законодательного совета Гонконга протестующими в 2019 году . Пекин также может продемонстрировать свою силу в  таких горячих точках, как Южно-Китайское море  или Тайваньский пролив. Китайские государственные СМИ широко охарактеризовали осаду Капитолия как отражение провала демократической системы США, а Global Times назвала это признаком «внутреннего коллапса».

  • Россия, чьи политики и СМИ упивались событиями 6 января, может предпринять репрессивные шаги дома или провокационные действия в различных  регионах  за рубежом, например, в Сирии или на Украине. Российские военно-морские или воздушные силы могут также  тестировать  оборону вблизи уязвимых районов, таких как Северная Атлантика или Аляска. Российские лидеры с  готовностью  использовали насилие в Капитолии, чтобы высмеивать американскую демократию и изображать события как самый явный признак того, что Соединенные Штаты не должны диктовать глобальные нормы.

  • Даже союзники США, такие как  Египет и Израиль , могут предпринять дестабилизирующие шаги в ближайшие дни, поскольку они считают, что столкнутся с меньшим  сопротивлением со стороны более сочувствующей им  администрации Трампа по сравнению с  сопротивлением  со  стороны  ее неизбежного преемника. Каир может усилить внутренние репрессии до того, как к власти придет более скептически настроенная администрация США, в то время как израильские политики могут пообещать аннексировать или построить больше поселений на палестинской территории, особенно  когда Израиль вступает в новый сезон выборов, который расширит возможности националистов.

В более долгосрочной перспективе противники США, вероятно, воспользуются событиями 6 января, чтобы помешать усилиям администрации Байдена активизировать продвижение демократии за рубежом, обеспечить соблюдение глобальных норм и наказать за плохое поведение, а также более широкие усилия по восстановлению авторитета Америки и ее влияния в мире. 

Противники также, вероятно, подумают, как они могут использовать острые  разногласия в обществе, проявившееся 6 января, в том числе посредством дальнейших усилий по дезинформации в Интернете, некоторые из которых в первую очередь помогли спровоцировать осаду Капитолия. Многочисленные противники США – от конкурентов-сверхдержав, таких как Китай и Россия, до региональных игроков, таких как Иран и Северная Корея, и даже местных, таких как Беларусь и Зимбабве, – публично представили осаду Капитолия как доказательство того, что Соединенные Штаты неспособны руководить миром. .

Насилие в Капитолии также подпитывает ревизионистские нарративы из таких стран, как Китай и Россия, о том, что управляемая США западная система демократии по своей сути несовершенна по сравнению с управлением и предполагаемой стабильностью авторитарных режимов.

  • В своем сообщении в социальной сети лидер комитета по иностранным делам в верхней палате российского законодательного собрания написал: «Праздник демократии закончился. К сожалению, она достигла дна … Америка больше не указывает курс и поэтому потеряла все право устанавливать его. И даже более того, чтобы навязать это другим ».

  • Президент Зимбабве также призвал к прекращению санкций в отношении своей страны, заявив, что Соединенные Штаты «не имеют морального права наказывать другую нацию под предлогом защиты демократии».

                   Эта статья опубликована с разрешения Stratfor.



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