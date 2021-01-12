 

Google усложнит капчу для пользователей штатов, проголосовавших за Трампа

12.01.2021, 21:51, Разное
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Компания Google обновила условия пользования сервисом reCaptcha.

Отныне представители привилегированных социальных групп, а также голосовавшие за Трампа американцы, доказывая, что они не роботы, столкнутся с увеличенным количеством более сложных заданий, в ассортименте которых появятся вопросы на политические темы.

В целях профилактики те же самые изменения ожидают жителей стран, внесённых в санкционные списки, и «неблагонадёжных» штатов, таких, как Техас. Пользователи из данных регионов даже при правильных ответах на все вопросы при «подозрительно быстром» завершении теста (менее получаса) будут вынуждены проходить его повторно.

Представители меньшинств и симпатизирующие Демократической партии пользователи смогут заходить на сайты без каких-либо ограничений.

– Им нужно всего лишь пройти авторизацию в аккаунте Google, после чего система на основании имеющихся персональных данных разрешит пользоваться любыми нашими сервисами сколько угодно, разумеется, после того, как мы получим согласие с политикой конфиденциальности. Хочу напомнить, что Google — частная компания, которая вправе устанавливать собственные правила, перед которыми равны все, но некоторые равнее, — заявила менеджер Google по равноправию Виктория Блеймберг.

Использование средств анонимизации, таких, как прокси, TOR или VPN, угнетателей не спасёт — с них пройти проверку станет вообще невозможно, утверждают представители Google. Они также советуют не задумываться над тем, откуда у компании берутся сведения о личной жизни пользователей, а лучше заниматься распространением прогрессивных политических взглядов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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