 

На десерт: профитроли

12.01.2021, 20:04, Разное
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Тем, кто любит это французское лакомство и хочет, чтобы его домашние запасы не истощались, предлагаем научиться делать профитроли самим. За помощью обратимся к телеведущей Тутте Ларсен и ее мужу Валерию Колоскову, которые опубликовали подробный способ приготовления десерта в Instagram. 

Мы сегодня поздно: #едаиборода замахнулся на профитроли. Закопались с ними на полдня. С первого раза получилось не идеально. То крем жидкий, то глазурь густая. Страдали, переделывали, ссорились, обнимались. Но результат того стоил! – написала Тутта.

Ингредиенты:
Для теста:

230 мл стакан воды
1 ст муки
1 щепотка соли
1 ст л сахара
100 г сливочного масла
4 яйца

Для шоколадного соуса:

180 г темного шоколада
1 ½ стакана густых сливок
цедра апельсина

Для крема:

500 мл молока
2 яйца
1 ч. л. ванили
110 г сахара
55 г крахмала
200 мл жирных сливок

Способ приготовления:

1. Растворите масло и сахар в воде в глубокой кастрюле, доведите до кипения. 

2. Убавьте огонь и добавьте муку, хорошо перемешайте, пока смесь не станет однородной. Через 2-3 минуты выключите огонь и оставьте остывать на несколько минут. Добавьте 4 яйца по одному, сильно перемешивая.

3. Смажьте противень маслом. Используя кондитерский мешок, выложите тесто на противень. Выпекайте 30-40 минут при температуре 190°C. Через первые 15 минут просуньте ложку в дверцу духовки, чтобы выпустить немного пара (не открывайте, иначе они развалятся). Продолжайте готовить, пока они не достигнут желаемого цвета. Достаньте из духовки и дайте остыть.

4. Залейте молоко в кастрюлю. Добавьте ваниль и половину сахара. Включите средний огонь, смешайте ингредиенты венчиком и доведите до кипения.

5. В миске разбейте четыре яйца. Добавьте оставшийся сахар, крахмал и взбейте.

6. Когда молоко почти закипит, налейте половину горячего молока в миску. Затем вылейте оставшуюся смесь и хорошо перемешайте. Верните смесь из миски обратно в кастрюлю. Продолжайте взбивать в течение 2 минут, пока смесь не загустеет и не станет очень гладкой.

7. Вылейте кондитерский крем на большую тарелку, остудите.

8. Взбейте сливки до загустения. В другую миску для смешивания положите весь холодный кондитерский крем с половиной взбитых сливок. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Добавьте оставшиеся взбитые сливки, мешайте до получения однородной массы. Используя кондитерский мешок, наполните профитроли.

9. Смешайте сливки и шоколад. Как только начнет закипать, размешайте до однородной массы. Выключите огонь и добавьте цедру апельсина.

10. Выложите профитроли на тарелку, посыпьте сахарной пудрой, полейте глазурью и украсьте миндалем.  Приятного аппетита!



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